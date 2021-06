Tsitsipas hat in diesem Jahr bereits die beiden Sandplatz-Events in Monte Carlo und Lyon gewonnen und zählt daher in Paris neben dem Titelverteidiger Rafael Nadal und dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic zu den ganz heißen Anwärtern auf den Titel. In Runde drei bekommt es die Nummer fünf der Welt mit dem Amerikaner John Isner zu tun.

© dpa-infocom, dpa:210602-99-838729/2