Grindel soll wie geplant am Abend bei der Einweihung der Hall of Fame im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund als Laudator auftreten. Grindel selbst äußerte sich zu den Vorwürfen bislang nicht.

Am 29. März hatte das Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» berichtet, dass Grindel als Aufsichtsratsvorsitzender der DFB-Medien Verwaltungs-Gesellschaft zwischen Juli 2016 und Juli 2017 zusätzlich zu seinen sonstigen Einnahmen 78.000 Euro erhalten habe. Der DFB wies den Vorwurf der Verschleierung zurück. Grindel will am 27. September beim DFB-Bundestag in Frankfurt für eine weitere Amtszeit kandidieren. Bislang hat sich kein Konkurrent gegen ihn öffentlich positioniert.