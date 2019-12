«Insgesamt ist es so, dass einiges faul ist - und an vielen Stellen bei uns Sportfunktionäre ausgewechselt werden müssen», sagte der 55-Jährige im Interview der Deutschen Presse-Agentur in Moskau. In Russland müsse sich die «Kultur, die Weltanschauung» ändern, damit der Kampf gegen Doping als erstrebenswert angesehen werde. Ganus erwartet, dass das Exekutivkomitee der Welt-Anti-Doping-Agentur am 9. Dezember in Lausanne neue Strafen gegen Russland verhängt.

Das Exekutivkomitee der Welt-Anti-Doping-Agentur hat die Sitzung am Montag zur Entscheidung über Sanktionen gegen Russland wegen der Manipulation von Dopingdaten von Paris nach Lausanne verlegt. Grund für die Verlegung des Tagungsortes sind die «wahrscheinlichen Störungen und Unsicherheiten aufgrund des bevorstehenden Generalstreiks in Paris», teilte die WADA mit.

Wegen der Manipulation von Dopingdaten aus dem Moskauer Analyselabor droht der RUSADA eine neue Sperre. Zudem sollen Russlands Sportler bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio und bei den Winterspielen 2022 in Peking nur als neutrale Athleten ohne Nationalflagge starten dürfen.

«Wir brauchen tiefgreifende Reformen», sagte Ganus. Ob etwa der Leichtathletikverband RUSAF dazu in der Lage sei, bleibe abzuwarten. Dort werde nach dem Rücktritt von Verbandschef Dmitri Schljachtin eine neue Führung gewählt. Auch die Strukturen sollen erneuert werden. Ganus rechnet aber nicht mit schnellen Veränderungen beim Umgang mit dem Thema Doping. «Das dauert wohl noch eine Generation.»

Von der WADA-Exekutive erwarte er keine Wunder. «Die Strafen sind wohl unausweichlich», meinte er. Es habe ganz klar Manipulationen an alten Labordaten gegeben. Die RUSADA habe damit jedoch nichts zu tun. «Ich hoffe aber, dass im Fall eines neuen Banns gegen Russland nicht die Sportler leiden müssen. Sie sind die Geiseln von Fehlern, die Sportfunktionäre in diesem Land verschuldet haben», betonte Ganus. Die Sportler sollten wie bisher wenigstens unter neutraler Flagge antreten dürfen, «damit sie nicht für die Fehler anderer bezahlen».

Die RUSADA hat sich seit dem Amtsantritt von Ganus nach seiner Darstellung völlig erneuert. Sie nutzt für die Doping-Tests demnach auch nur noch international anerkannte Labors im Ausland. Getragen werde die Behörde auch nicht mehr vom Sport-, sondern nun vom Finanzministerium. Der RUSADA-Chef kritisierte eine mangelnde Unterstützung der Politik in Russland für die Reformen. Das schade dem Ruf des Landes. «Wenn ich ein Feind Russlands wäre, würde ich genauso handeln wie diese Leute, die mit Betrug den Ruf der stolzen Sportnation in den Schmutz ziehen», meinte er.