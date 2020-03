Berichte: Olympia-Eröffnungsfeier in Tokio am 23. Juli 2021

Tokio (dpa) - Die für dieses Jahr abgesagten Olympischen Sommerspiele in Tokio sollen nach Berichten aus Japan und den USA voraussichtlich am 23. Juli 2021 eröffnet werden. Die Schlussfeier soll demnach am 8. August steigen.