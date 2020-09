Danach soll das Feuer die gleiche Route nehmen, wie es bereits für dieses Jahr geplant war. Alle 47 Präfekturen Japans sollen während des Fackellaufs angesteuert werden, gab das Organisationskomitee bekannt.

Der Fackellauf war im Zuge der Coronavirus-Pandemie in diesem Jahr genauso wie die Sommerspiele abgesagt worden. Die Olympischen Spiele finden nun vom 23. Juli bis zum 8. August 2021 statt.

Die in Griechenland entzündete olympische Flamme war am 20. März dieses Jahres noch auf einem Militärstützpunkt in Miyagi eingetroffen. Die Organisatoren sprechen von der «Flamme der Erholung». 2011 hatten ein Erdbeben und ein daraus resultierender Tsunami in der Region für eine Naturkatastrophe mit mehr als 18 .500 Toten gesorgt. Im Atomkraftwerk Fukushima kam es in der Folge zu Kernschmelzen. Derzeit wird das olympische Feuer in Tokio ausgestellt.

