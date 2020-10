«Die Arbeitsgruppen werden sich mit Fragestellungen zu einigen äußerst relevanten Aspekten an der Schnittstelle von Sport, Wirtschaft und Gesellschaft beschäftigen.»

Insgesamt sind 36 Experten aus Sport, Gesellschaft, Politik und Wirtschaft in drei Arbeitsgruppen berufen worden. Die nächsten Treffen sind am kommenden Samstag und am 27. Oktober vorgesehen.

Mehr gesellschaftliche Verantwortung, besseres Wirtschaften der Clubs, mehr Chancengleichheit in der Bundesliga, größere Einbindung der Fans - das sind zentrale Forderungen, die für einen Wertewandel im Profigeschäft sorgen sollen.

Mit den Ergebnissen der Arbeitsgruppen beschäftigt sich danach die DFL-Mitgliederversammlung. Die Bundesliga ist in Corona-Zeiten zum Handeln gezwungen, da die wirtschaftlichen Folgen massiv sind und der Fußball mit seinen Millionen-Gehältern und wahnwitzigen Ablösesummen an gesellschaftlichem Ansehen verliert.

Fanvertreterin Helen Breit hat das erste Treffen der Taskforce vorsichtig positiv bewertet. «Der Auftakt war konstruktiv und die Gesprächsatmosphäre war angenehm», sagte die Sprecherin von «Unsere Kurve» der Deutschen Presse-Agentur. Breit wies jedoch darauf hin, dass man zwei Ebenen unterscheiden müsse. «Derzeit kann ich natürlich nur die Arbeit in der Arbeitsgruppe bewerten», sagte sie. «Die Umsetzung der Ergebnisse kann man dann erst im kommenden Jahr nach den Treffen aller drei Arbeitsgruppen bewerten. Dann obliegt es den Vereinen, daraus etwas zu machen.»

© dpa-infocom, dpa:201013-99-929448/3