«Ich bin ganz klar der Meinung, dass das gesellschaftspolitisch abgestimmt werden muss», sagte Künast (49) dem «Mannheimer Morgen» auf die Frage, ob es solche Überlegungen für die Eishockey-WM gebe: «Ärzte, Pflegepersonal, Senioren- und Pflegeheime sollten auf jeden Fall Vorrang haben, bevor man über Atletinnen und Athleten spricht.»

Für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft steht vom 21. Mai an die Weltmeisterschaft in Riga an. Zwei für diese Woche geplante Testspiele gegen die Schweiz wurden aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt.

Künast arbeitet derzeit übergangsweise als Nachfolger von Stefan Schaidnagel als DEB-Sportdirektor. «Ich mache das jetzt mal bis zum Saisonende, dann sehen wir weiter. Vielleicht entwickelt sich vorher etwas», sagte er.

© dpa-infocom, dpa:210209-99-362637/2