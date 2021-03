Bei der Mitgliederversammlung am 4. März wurden die 36 Erst- und Zweitligisten über die zunächst geplanten Schritte informiert. So will sich die DFL auf internationaler Ebene verstärkt für Reformen mit Blick auf die finanziellen Rahmenbedingungen einsetzen. Entsprechende Ansätze sollen möglichst im Verbund mit anderen Ligen beim Weltverband FIFA und bei der Europäischen Fußball-Union (UEFA) sowie im Dialog mit der Politik vertreten werden.

In Bezug auf ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeit im deutschen Profifußball sollen verbindliche Grundsätze zentral verankert werden. Im ersten Schritt wird unter Einbeziehung von externen Expertinnen und Experten ein Nachhaltigkeitskonzept mit möglichen künftigen Standards in der Bundesliga und 2. Bundesliga erarbeitet.

Ebenfalls auf der Agenda weit oben steht die Weiterentwicklung des seit 2013 bestehenden Dialogs zwischen den Clubs und den Fans. Zudem soll der Frauenfußball verstärkt gefördert werden. Hierzu wird unter Führung des für diesen Bereich zuständigen Deutschen Fußball-Bundes ein Konzept erarbeitet.

Die erfolgte Festlegung der nächsten Schritte bedeute ausdrücklich keine Aussage in Bezug auf die grundsätzliche Relevanz anderer Handlungsempfehlungen aus dem Taskforce-Ergebnisbericht, teilte die DFL am Donnerstag mit. «Unverändert steht für das DFL-Präsidium außer Frage, dass der Gesamtprozess in den kommenden Monaten mit hohem Einsatz und Konsequenz vorangetrieben wird.» Dies könne jedoch angesichts «der größten Krise der deutschen Nachkriegsgeschichte nicht von heute auf morgen geschehen».

