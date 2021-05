Katja Kraus über DFB-Posten: «Strebe kein Amt an»

Ambitionen auf den Job als DFB-Präsidentin hat sie nicht. «Ich strebe kein Amt an», sagte die 50-Jährige im ZDF-«Sportstudio». Man dürfe nun «nicht wieder dem gleichen Reflex nachgehen, über Namen zu reden». Dies sei des Amtes an der Spitze des Deutschen Fußball-Bundes «einfach nicht würdig». So lange «Struktur und Kultur nicht verändert werden, wird es keine Person geben, die den Verband führen kann», sagte Kraus. Die Geschäftsführerin einer Sportmarketingagentur zählt zu den neun Frauen, die mit der Initiative «Fußball kann mehr» für Aufmerksamkeit gesorgt haben.

Darin fordern die Initiatorinnen «klare Regeln im Sinne der Geschlechtergerechtigkeit im deutschen Fußball». Dazu zählt unter anderem eine Quote für Fußballverbände von mindestens 30 Prozent Frauen in Führungspositionen. Die jüngsten Auseinandersetzungen im DFB, die unter anderem zum Rücktritt des Präsidenten Fritz Keller führten, seien «keine inhaltlichen gewesen. Es ging immer nur um Macht und Kontrolle», sagte das frühere Vorstandsmitglied des Hamburger SV und sprach von einem «großen Glaubwürdigkeitsdilemma».

Der Vorstoß sei «überfällig» gewesen, betonte Kraus. Zu den Mitinitiatorinnen zählen die Kommentatorin Claudia Neumann, Ex-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus-Webb, Nationaltorhüterin Almuth Schult und die ehemalige Moderatorin Gaby Papenburg. Ihr Vorstoß sei jedoch «im Anliegen viel größer als die aktuelle Krise im DFB», sagte Kraus. Der «ökonomische und kulturelle Nutzen» von gemischten Teams sei erwiesen. Die Erneuerung im DFB könne nicht funktionieren «mit Menschen, die die Probleme verursacht haben», sagte Kraus im ZDF.

Auf einem DFB-Bundestag soll Anfang 2022 ein neues Präsidium gewählt werden, wie der DFB am Freitag angekündigt hatte. Auf die Frage, ob sie sich von den Interimschefs Rainer Koch und Peter Peters gut repräsentiert sehe, antwortete Kraus: «Nein, das tue ich nicht.»

Nationalmannschafts-Kapitän Manuel Neuer kann sich eine Frau an der Spitze des DFB vorstellen. Konkret angesprochen auf den Namen der früheren Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus-Webb, sagte Neuer in einem Interview der «Welt am Sonntag»: «Ich denke, dass wir offen sind und der DFB bereit ist, diese Position mit einer Frau zu besetzen. Das ist keine schlechte Idee, ich kann mir das vorstellen.» Grundsätzlich sei auch sein früherer Mitspieler Philipp Lahm «ein Typ, der das in Zukunft machen könnte», sagte der 35-Jährige vom FC Bayern München.

Lahm ist Turnierdirektor für die Heim-EM 2024 und hatte zuletzt im «Kicker» erklärt, «aktuell keine Ambitionen» auf die Nachfolge des zurückgetretenen DFB-Präsidenten Fritz Keller zu haben.

Schiedsrichter Manuel Gräfe, der am Samstag seine aktive Laufbahn altersbedingt beenden musste, hatte jüngst seine Ex-Kollegin als mögliche Nachfolgerin von DFB-Chef Keller ins Gespräch gebracht. Die 42 Jahre alte Steinhaus-Webb zählt zu den neun Frauen, die mit der Initiative «Fußball kann mehr» für Aufmerksamkeit gesorgt haben. Darin fordern sie unter anderem eine Quote für Fußballverbände von mindestens 30 Prozent Frauen in Führungspositionen.

Dass die DFB-Führung um Präsident Keller und Generalsekretär Friedrich Curtius nach den Machtkämpfen der vergangenen Wochen abtrete, begrüßte Neuer grundsätzlich. «In den vergangenen Jahren war es dort sehr unruhig, so was hilft nicht gerade. Wir müssen uns auf das Sportliche konzentrieren. Klarheit macht das Arbeiten leichter. Unruhe ist immer ein Störfaktor, und einen solchen können wir mit Blick auf das Turnier nicht brauchen», sagte er mit Verweis auf die anstehende Europameisterschaft vom 11. Juni bis 11. Juli.

