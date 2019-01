Alexander Zverev gewann danach ebenfalls in drei Sätzen gegen Lucas Pouille 6:3, 6:7 (6:8), 6:2. Damit liegt das deutsche Duo schon nach den Einzeln und vor dem abschließenden Mixed gegen das französische Team uneinholbar mit 2:0 vorn.

Kerber und Zverev hatten bereits ihre erste Partie bei der inoffiziellen Mixed-WM in Australien gegen Spanien klar für sich entschieden. Letzter deutscher Vorrunden-Gegner ist am Freitag Gastgeber Australien. Der Gruppensieger zieht ins Finale ein.

In der anderen Gruppe hat das Schweizer Team aus Roger Federer und Belinda Bencic bereits zwei Siege auf dem Konto. Im vergangenen Jahr hatten Kerber und Zverev beim Hopman Cup ebenfalls den Finaleinzug geschafft und das Endspiel dann gegen die Schweiz verloren. In diesem Jahr wird das Finale am kommenden Sonntag ausgetragen.