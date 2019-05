Paris (dpa) - Vor einem Jahr begeisterten Julia Görges und Angelique Kerber noch als Halbfinalistinnen in Wimbledon, bei den French Open erlebten die besten deutschen Tennisspielerinnen einen Erstrunden-Alptraum.

Einen Tag nach dem Scheitern ihrer Fed-Cup-Kollegin Kerber schied auch Görges in Paris schon unerwartet früh aus. Die 30-Jährige aus Bad Oldesloe unterlag der Estin Kaia Kanepi nach 92 Minuten am Ende klar mit 5:7, 1:6.

«Es ist schon bitter, am Ende ging's ein bisschen zu schnell», sagte Görges. Wie Kerber hatte auch sie zuletzt mit einigen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Bei ihrem Lieblingsturnier in Stuttgart berichtete sie nach ihrer Aufgabe in der ersten Runde von Problemen mit der Halswirbelsäule. In Rom verletzte sie sich am Oberschenkel und sagte für Nürnberg ab. «Körperlich ist es bislang ein sehr bescheidenes Jahr», sagte Görges, versicherte aber, dass sie ohne Schmerzen gespielt habe und es dem Körper «soweit gut» gehe.

In der sogenannten Stierkampfarena startete sie gut in das Match und ging schnell mit 4:1 in Führung. Doch je länger das Duell andauerte, desto verunsicherter wirkte Görges. 14 leichte Fehler unterliefen ihr im ersten Durchgang, 31 waren es insgesamt. Im zweiten Satz schien ihre Moral nach dem dritten Spiel gebrochen. Beim Stand von 1:1 ging es elfmal über Einstand. Mehr als eine Viertelstunde dauerte es, bis Kanepi mit 2:1 in Führung ging und den Vorsprung dann ausbaute.

«Heute ist einiges in einigen Situationen gegen mich gelaufen. Sie war die aggressivere Spielerin und hat das Zepter in die Hand genommen», sagte Görges, die als Nummer 18 in der Weltrangliste 70 Plätze besser notiert ist als Kanepi. Doch vorerst bleibt das Achtelfinale 2015 Görges' bestes Roland-Garros-Resultat.

Da Antonia Lottner, die einst als eines der vielversprechendsten deutschen Talente galt, ebenfalls ausschied, andere Spielerinnen der Post-Kerber-Görges-Generation wie Carina Witthöft gar nicht in Paris dabei sind oder wie Annika Beck ihre Karriere bereits beendet haben, droht aus deutscher Damen-Sicht ein trostloses Turnier.

Und so dürften die jüngsten Ereignisse auch bei Damen-Chefin Barbara Rittner für den einen oder anderen sorgenvollen Blick in die Zukunft gesorgt haben. Die langjährige Bundestrainerin hatte zuletzt von «Durststrecken» gesprochen, die das deutsche Damen-Tennis in der Zeit nach Kerber (31), Görges (30) oder Andrea Petkovic (31) überstehen müsse. Einen unerwarteten Vorgeschmack bekommt sie schon jetzt.