Sein grünes Hemd vom Coup in Paris habe er in einem Bilderrahmen in seinem Wohnzimmer hängen, erzählte der 29-jährige Kölner der Deutschen Presse-Agentur: «Mit der roten Asche auf dem Rücken».

Mit seinem Doppel-Partner Kevin Krawietz hatte Mies am 8. Juni 2019 als erstes deutsches Doppel seit 82 Jahren einen Grand-Slam-Sieg gefeiert. In Paris setzten sich die beiden im Endspiel gegen die Franzosen Jeremy Chardy und Fabrice Martin in zwei Sätzen durch und ließen sich anschließend beide spontan auf den Rücken fallen. «Das ist ein Bild für die Ewigkeit. Das ist ein Moment, der uns immer in Erinnerung bleiben wird», sagte Mies: «Das war so surreal.»

Die US Open der Tennisprofis Ende August in New York kann sich Mies nur schwer vorstellen. «Es ist schon irgendwie ein bisschen verrückt, wenn man sieht, was im Moment los ist in Amerika», sagte er. «Es ist ja nicht Sinn der Sache, dass man das auf Teufel komm raus veranstaltet, nur damit wir die US Open spielen, um dann die Situation zu verschlimmern. Die Gesundheit geht vor.» Die Organisatoren hoffen trotz der Coronavirus-Situation in New York darauf, das Grand-Slam-Turnier zwar unter Auflagen, aber wie geplant vom 31. August bis 10. September austragen zu können.

Derzeit ruht die internationale Turnierszene mindestens bis zum 31. Juli. Er bezweifele «stark», dass es danach weitergehe, sagte Mies. Komplett ohne Zuschauer zu spielen, hält der Kölner gerade für die Grand-Slam-Turniere nicht für die sinnvollste Option. «Vielleicht ist es ja möglich, dass das Stadion zu einem Drittel oder zur Hälfte gefüllt ist», sagte der Kölner: «Aber wir würden alle lieber vor leeren Rängen spielen als gar nicht.»