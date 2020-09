Die 32-Jährige bezwang in New York die erst 20 Jahre alte Amerikanerin Ann Li klar mit 6:3, 6:4 und überstand damit in Flushing Meadows zum fünften Mal in ihrer Tennis-Karriere die dritte Runde. Kerber, die die US Open 2016 gewinnen konnte, benötigte 1:16 Stunden für ihren Erfolg. Sie trifft jetzt entweder auf die Französin Caroline Garcia oder auf Jennifer Brady aus den USA.

