Die 23 Jahre alte Tennisspielerin aus Japan entschied am Samstag in New York das Endspiel gegen die acht Jahre ältere Victoria Asarenka aus Belarus mit 1:6, 6:3, 6:3 für sich. Für Osaka war es der dritte Titel bei einem der vier wichtigsten Turniere nach den US Open 2018 und den Australian Open 2019. Asarenka hatte 2012 und 2013 die Australian Open gewonnen und stand erstmals seit sieben Jahren wieder in einem Grand-Slam-Finale.

Das Endspiel der Herren bestreiten am Sonntag (22.00 Uhr MESZ) der Hamburger Alexander Zverev und Dominic Thiem aus Österreich.

© dpa-infocom, dpa:200913-99-537831/2