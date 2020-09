French Open beginnen mit Wetter-Kapriolen - Friedsam raus

Paris (dpa) - Für die erste deutsche Tennisspielerin sind die French Open schon wieder vorbei. Anna-Lena Friedsam verlor in Paris gegen Alexandra Sasnowitsch aus Belarus mit 2:6, 6:2, 3:6.

Bei widrigen äußeren Bedingungen mit Kälte, Regen und Wind musste sich die 26 Jahre alte Fed-Cup-Spielerin nach 1:44 Stunden geschlagen geben. Am Sonntag sollten zudem von den anfangs insgesamt elf deutschen Profis noch Dominik Koepfer und Alexander Zverev zum Einsatz kommen. Für Zverev ist es das erste Match seit seiner Niederlage im Finale der US Open.

«Es waren schon extreme Bedingungen da draußen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich so etwas in meiner Karriere schon einmal hatte», sagte Friedsam nach ihrer Niederlage. Die Rheinland-Pfälzerin erwischte einen ganz schwachen Start und verlor im ersten Durchgang gleich vier Mal ihren Aufschlag. Nach nur 29 Minuten ging der erste Satz an die im Ranking acht Plätze besser als Friedsam platzierte Sasnowitsch. Danach steigert sich Friedsam aber und bestimmte die Partie - der Satzausgleich war der verdiente Lohn. «Ich hatte das Gefühl, dass ich da sehr gut im Spiel war», sagte Friedsam.

Doch zu Beginn des dritten Abschnitts verlor sie wieder ihren Rhythmus. Zwar wehrte sie dann drei Matchbälle noch ab, mit dem vierten machte Sasnowitsch den Sieg aber perfekt. «Natürlich bin ich sehr enttäuscht. Ich hatte mir mehr erhofft», sagte Friedsam.

Zuvor hatten die wegen der Corona-Krise vom Mai in den Herbst verlegten French Open unter erschwerten Bedingungen begonnen. Bei nasskaltem Wetter mit Temperaturen um die 10 Grad und Nieselregen waren vor allem auf den Außenplätzen die Herausforderungen für Spielerinnen und Spieler groß.

Auf dem Court Suzanne Lenglen wurde die Partie zwischen Mitfavoritin Victoria Asarenka aus Belarus und Danka Kovinic aus Montenegro nach wenigen Minuten beim Stand von 2:1 für Asarenka unterbrochen. Vor allem Asarenka beschwerte sich über die Umstände. «Die Bedingungen waren am Anfang verrückt», sagte Asarenka. Sie und ihre Gegnerin waren aufgefordert worden, auf dem Platz zu warten, bis der Regen etwas nachlässt. Doch Asarenka und Kovinic verließen den Court. «Ich sitze nicht bei acht Grad auf meinem Stuhl und warte und werde kalt», sagte die einstige Nummer eins der Welt.

Nach der rund halbstündigen Unterbrechung zeigte Asarenka aber eine souveräne Leistung und war danach erleichtert, wieder ins Hotel zu dürfen. «Jetzt kann ich mir anschauen, wie die Anderen mit diesen harten Bedingungen klar kommen», sagte Asarenka.

Topfavoritin Simona Halep tat sich in ihrem Auftaktmatch ebenfalls schwer, obwohl sie vor 1000 zugelassenen Zuschauern auf dem Court Philippe Chatrier unter geschlossenem Dach etwas besser vor den Wetterkapriolen geschützt war. Nach anfänglichen Schwierigkeiten setzte sich die Rumänin an ihrem 29. Geburtstag gegen Sara Sorribes Tormo aus Spanien aber mit 6:4, 6:0 durch. Halep, die 2018 in Paris ihren ersten Grand-Slam-Titel holte, hatte erst am Montag das Masters-1000-Event in Rom gewonnen. Zuvor hatte sie auf eine Teilnahme an den US Open verzichtet.

