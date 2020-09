Halep, die 2018 in Paris ihren ersten Grand-Slam-Titel gewann, benötigte nur 1:22 Stunden für ihren Erfolg. Die Nummer zwei der Welt hatte erst am Montag das Masters-1000-Event in Rom gewonnen. Zuvor hatte sie auf eine Teilnahme an den US Open verzichtet.

Auch Mitfavoritin Victoria Asarenka hat die zweite Runde erreicht. Die 31 Jahre alte Belarussin bezwang Danka Kovinic aus Montenegro 6:1, 6:2.

Anna-Lena Friedsam ist hingegen als erste deutsche Tennisspielerin ausgeschieden. Die 26-Jährige verlor gegen Alexandra Sasnowitsch aus Belarus mit 2:6, 6:2, 3:6. Bei widrigen äußeren Bedingungen mit Kälte, Regen und Wind musste sich die Fed-Cup-Spielerin nach 1:44 Stunden geschlagen geben.

