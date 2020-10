Der 34 Jahre alte Tennisprofi aus Spanien entschied das Halbfinale gegen den Argentinier Diego Schwartzman mit 6:3, 6:3, 7:6 (7:0) für sich. Nach 3:09 Stunden verwandelte der Linkshänder aus Mallorca seinen ersten Matchball im Tiebreak des dritten Satzes.

Im Kampf um den Titel bekommt es Nadal am Sonntag (15.00 Uhr/Eurosport) mit dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic aus Serbien oder dem Griechen Stefanos Tsitsipas zu tun. Für Nadal war es in seinem 101. Match in Roland Garros der 99. Sieg.

