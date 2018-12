Ludwig, der bereits den Weltcup-Auftakt in Innsbruck gewann, fehlten am Sonntag nach zwei Durchgängen 0,171 Sekunden auf Sieger Roman Repilow aus Russland. Dritter wurde der Österreicher Reinhard Egger (+0,227 Sekunden). Der zweimalige Einzel-Olympiasieger Felix Loch aus Berchtesgaden wurde Fünfter (+0,363 Sekunden) und wartet weiter auf seinen ersten Sieg in diesem Winter.

«Ich habe die Bahn in den letzten Jahren lieben gelernt. Wenn man hier in den Rhythmus kommt, macht es richtig Spaß. Das Ergebnis spiegelt das heute wieder», sagte Ludwig, der damit den Rückstand auf den Weltcup-Führenden Wolfgang Kindl verringern konnte. Der Österreicher wurde als Drittplatzierter nach dem ersten Lauf wegen Übergewichts seines Schlittens disqualifiziert.

Die weiteren Deutschen schafften es im letzten von drei Übersee-Rennen nicht unter die Top Ten. Chris Eißler wurde Zwölfter (+0,927), Sebastian Bley 13. (+1,011) und Max Langenhan kam nicht über Rang 14 hinaus (+1,028).