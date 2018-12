«Ich fühle eigentlich keinen Druck», sagte der japanische Skispringer in Oberstdorf. «Natürlich möchte ich möglichst gut abschneiden, aber das Wichtigste ist für mich, dass ich Spaß habe.» Kobayashi führt die Weltcup-Gesamtwertung derzeit souverän an und hat von sieben Einzelspringen in der laufenden Saison vier gewonnen. Nur einmal stand der 22-Jährige nicht auf dem Podest.

Die Vierschanzentournee startet an diesem Wochenende in Oberstdorf. Am Samstag steht zunächst die Qualifikation an, bevor am Sonntag der eigentliche Wettkampf folgt.