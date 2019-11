Ruka (dpa) - Die deutschen Langläuferinnen haben beim Weltcup in Ruka erwartungsgemäß nicht in den Kampf um die vorderen Plätze eingreifen können. Victoria Carl (Zella-Mehlis) belegte als Beste aus dem Team von Bundestrainer Peter Schlickenrieder in Finnland in 28:11,8 Minuten den 18. Platz.

Von dpa