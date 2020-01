Auch der Wadenbeinkopf des Südtirolers wurde demnach verletzt, teilte der italienische Verband mit. «Meine Saison ist zu Ende», sagte der 30-Jährige. Meist ziehen Kreuzbandrisse eine Ausfallzeit von einem halben Jahr nach sich.

Paris war neben dem Schweizer Beat Feuz der beste Speed-Fahrer dieser Saison. Er gewann die beiden Abfahrten in Bormio und wurde in Lake Louise zum Saisonbeginn sowie am Samstag in Wengen jeweils Zweiter. Bei der Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel siegte er in seiner Karriere bereits dreimal, unter anderem 2017 und im Vorjahr. «Werde schnell gesund, Domme, die Speed-Rennen werden bald wieder dir gehören», twitterte der Ski-Weltverband FIS.