Garmischer Kraftakt vor Kandahar-Abfahrt-Klassiker

Garmisch-Partenkirchen (dpa) - Pünktlich zum einzigen Training vor der Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen war das Wetter so richtig WM-reif.

Nach heftigen Regenschauern am Morgen und einer Woche voll Hoffen und Bangen um den Weltcup auf der Kandahar waren die Sonne und der blaue Himmel eine willkommene Belohnung für all die Helfer und Organisatoren des wichtigsten deutschen Skirennens der Saison. Denn neben einer fairen und sicheren Abfahrt am Samstag und dem Riesenslalom am Sonntag geht es um noch mehr: Nämlich einen guten Eindruck vor der Vergabeentscheidung für die Ski-WM 2025.

Im Mai benennt der Skiweltverband den Gastgeber für die Titelkämpfe in fünf Jahren, neben Garmisch-Partenkirchen haben sich noch Crans-Montana in der Schweiz und Saalbach-Hinterglemm in Österreich beworben. Thomas Dreßen und seine Ski-Kollegen wussten daher, was sich gehört. Neben der Enttäuschung über die Absage des ersten Abfahrtstrainings am Donnerstag herrschte bei den Alpin-Sportlern in dieser Woche auch Respekt und Anerkennung für die Pistenarbeiter an der Kandahar. «Man kann den Verantwortlichen keinen Vorwurf für die Absage machen, sondern sollte ihnen eher danken», sagte Dreßen.

Tatsächlich hat Garmisch in dieser Woche einen gewaltigen Kraftakt zu bewältigen. Der Ski-Klassiker stemmt sich gegen eine erneute Absage der Herren-Rennen nach der Nullnummer 2019 - weil es für die Organisatoren im Werdenfelser Land nicht nur um diesen Weltcup geht. Ein gut organisierter Event samt schöner Rennen kann ein Trumpf sein für die Oberbayern, die zuletzt 2011 WM-Gastgeber waren. «Wir wollen die WM, weil wir WM-würdig sind», sagte der Garmischer Organisationschef Peter Fischer dem «Münchner Merkur» zuletzt.

Die Schussfahrt im Schatten der Zugspitze ist der Abschluss des spektakulären Speed-Dreierpacks im Januar nach den Rennen in Wengen und Kitzbühel. «Garmisch ist eine klassische Männerabfahrt, sehr hoch im Kurs, aber auch kräfteraubend. Das ist für mich eine der schwersten Abfahrten», sagte Josef Ferstl, der wie Teamkollege Dreßen zuletzt in Kitzbühel enttäuscht hatte und nun auf Wiedergutmachung hofft. «Kitzbühel war ein Schuss in den Ofen, aber wenn man nichts riskiert, kann man nicht gewinnen», räumte Dreßen ein.

Der im nahe gelegenen Mittenwald aufgewachsene Sportler zeigte sich beeindruckt von der Arbeit an der Strecke. «Ich bin ganz ehrlich: Vor zwei Wochen habe ich ein Foto von der Kreuzeckbahn und der Kandahar gesehen, wo alles grün war. Ich habe sehr daran gezweifelt, dass wir einen Heim-Weltcup erleben dürfen», sagte er und dankte den vielen Arbeitern auf der Strecke.

Nachdem die Piste eigentlich dank Kunstschnees gut präpariert war, sorgte zunächst der weiche Neuschnee für Ärger. Dieser musste von der harten, unteren Schicht wieder weggeschoben werden. Der Regen weichte die Piste dann weiter auf. Allerdings bekamen die Arbeiter dieses Problem in den Griff, indem sie am Freitagmorgen viel Salz in den Untergrund kippten, wodurch das Terrain wieder härter wurde.