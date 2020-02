Nachdem sie auf der ungeliebten 500-Meter-Distanz in 41,06 Sekunden erwartungsgemäß Letzte wurde, lief es am Samstag in Hamar auch über 3000 Meter in 4:09,66 Minuten auf Platz 17 nicht gut für die fünfmalige Olympiasiegerin. Noch hinter ihr im Klassement liegt als 22. Roxanne Dufter aus Inzell, die über 3000 Meter in 4:14,83 Minuten nur Rang 23 auf dieser Strecke erreichte.