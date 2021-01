Die 32 Jahre alte Miesbacherin kam bei der EM in Sigulda auf Rang zwei hinter Rekord-Europameisterin und Titelverteidigerin Tatjana Iwanowa aus Russland, die ihren fünften EM-Sieg feiern konnte. Geisenberger wurde damit im sechsten Einzelrennen nach ihrem Comeback zum sechsten Mal Zweite, führt aber weiterhin in der Weltcup-Gesamtwertung. Julia Taubitz (Oberwiesenthal), die bislang drei Weltcupsiege in dieser Saison bejubeln konnte, wurde diesmal Vierte. Dajana Eitberger (Ilmenau), Europameisterin von 2015, kam auf Rang elf. Die Berchtesgadenerin Anne Berreiter musste sich mit Rang 17 begnügen.

