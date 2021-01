Vor vier Jahren gab es in der Südtirol-Arena den letzten Staffelsieg für die deutschen Skijäger.Hinter dem Elftplatzierten Peiffer war Rees im zweiten Einzelrennen der Saison zweitbester deutscher Skijäger geworden. Als 16. war der Schwarzwälder mit einem Rückstand von 2:30,7 Minuten knapp an der halben WM-Norm vorbeigelaufen, hat aber die Qualifikation für den Massenstart noch geschafft. Der 27-Jährige hat damit am 24. Januar noch eine letzte Chance, um das WM-Ticket zu lösen. Die WM-Norm haben bislang nur Peiffer, Lesser und Doll.

Horn hatte das 20-Kilometer-Rennen nach vier Strafminuten auf Platz 30 beendet. Er hatte in der letzten Woche beim Heim-Weltcup in Oberhof als Schlussläufer der Männerstaffel in Führung liegend gleich drei Strafrunden laufen müssen und so einen möglichen Sieg noch aus der Hand gegeben. Von seinen Teamkollegen war der 26-Jährige nach seinen Fehlschüssen verteidigt worden.

