Einen Tag nach ihrer ersten EM-Silbermedaille auf der 1500-Meter-Strecke hatte sie bereits ihren Angriff auf das Podium angekündigt: «Ich bin so gut drauf, freue mich riesig, dass es so gut läuft. Deshalb will ich auch über 1000 Meter etwas holen», sagte sie vor dem entscheidenden EM-Tag der Deutschen Presse-Agentur.

Damit hat die 22 Jahre alte Dresdnerin nun auch die große Chance, erstmals eine EM-Medaille im Mehrkampf zu gewinnen. Vor dem Superfinale über 3000 Meter behauptete sie den zweiten Rang im Klassement hinter der überragenden Drei-Strecken-Europameisterin Suzanne Schulting aus den Niederlanden.

Der dritte Platz über 1000 Meter war bereits die fünfte EM-Medaille für Deutschlands beste Shorttrackerin. Vor dieser EM hatte sie jeweils Bronze über 1000 Meter (2016 und 2018) sowie über 1500 Meter (2020) gewonnen.

