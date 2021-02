Weltmeister treten in Pokljuka mit goldenen Startnummern an

Biathlon-WM in Slowenien

Pokljuka (dpa) - Die Titelverteidiger treten bei der Biathlon-WM im slowenischen Pokljuka erstmals mit goldenen Startnummern-Leibchen an. Wie der Weltverband IBU mitteilte, sollen die Zuschauer so besser erkennen können, wer als Weltmeister in das jeweilige Rennen geht.