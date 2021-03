In Österreich stehen am 5. und 6. März je eine Abfahrt sowie am 7. März ein Super-G an. Angeführt wird das siebenköpfige deutsche Team von Abfahrts-Vizeweltmeister Andreas Sander (Ennepetal) und Super-G-Vizeweltmeister Romed Baumann (Kiefersfelden).

Ferstl hatte sich beim Heim-Weltcup Anfang Februar in Garmisch-Partenkirchen am Knöchel verletzt und musste auf die WM in Cortina d'Ampezzo verzichten. Nun will der Fahrer vom SC Hammer im Training in Saalbach wieder auf einen Weltcup-Hang zurück. Das Team des DSV komplettieren Simon Jocher (Garmisch), Manuel Schmid (Fischen), Dominik Schwaiger (Königssee) und Weltcup-Debütant Jacob Schramm (Bad Aibling).

Für die Frauen stehen in Jasna (Slowakei) ein Riesenslalom und ein Slalom an. Für Deutschland werden Lena Dürr (Germering), Andrea Filser (Wildsteig) und Jessica Hilzinger (Oberstdorf) antreten.

© dpa-infocom, dpa:210302-99-659256/2