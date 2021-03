Deutsche Biathletinnen mit Staffel nur auf Rang elf

Nove Mesto (dpa) - Beim Aufwärmen mit lustigen Spielchen an der Tischtennisplatte waren die deutschen Biathletinnen noch bester Laune. Diese war im letzten Staffelrennen der Saison dann nach einer ernüchternden Vorstellung aber schnell verflogen.

Nur die starke Schlussläuferin Franziska Preuß verhinderte beim Auftakt des Weltcups in Nove Mesto ein historisches Staffeldebakel. Weil Preuß als Einzige überzeugte und die Ukraine wegen eines Wechselfehlers disqualifiziert wurde, reichte es am Ende für Maren Hammerschmidt, Vanessa Hinz, Janina Hettich und Preuß überhaupt zu Platz elf.

Nur im Dezember 2019 in Hochfilzen war es mit Platz zwölf für eine deutsche Damen-Staffel noch schlechter gelaufen. «Es ist von Anfang an zäh gegangen, da steht man unter Zugzwang, und dann ist die Lockerheit weg und geht verkrampfter ran», sagte Preuß (26) im ZDF, die sich mit ihrem gelungenen Auftritt aber Selbstvertrauen für das Wochenende mit Sprint und Verfolgung holte: «Ich bin ganz zufrieden mit meinem Rennen.» Der Sieg ging an Schweden vor Belarus und Frankreich.

Bei fast frühlingshaften Bedingungen war von Beginn an der Wurm drin. Weil Hammerschmidt in der Loipe nicht mit der Weltelite mithalten konnte und auf der letzten Runde mehr als 30 Sekunden verlor, wuchs der Rückstand auf die Spitze bereits auf 41,8 Sekunden an. «In der zweiten Runde bin nicht mehr vom Fleck gekommen», sagte Hammerschmidt (31), die nach ihrer Fußverletzung nicht in Schwung kommt.

Da auch bei Hinz (28) nicht viel zusammenlief, wurde der Rückstand immer größer, und Hettich (24) ging 1:48,0 Minuten hinter Norwegen als 13. ins Rennen. «Da war komplett der Wurm drin in meinem Wettkampf, bei mir ist es komplett in die Hosen gegangen», sagte Hinz. Hettich als beste Liegendschützin des Feldes konnte gerade so die Strafrunde vermeiden, sodass Preuß mit einer Hypothek von mehr als zwei Minuten als 14. ihr Rennen aufnahm und am Ende nur noch Schadensbegrenzung betreiben konnte.

Läuferisch waren die Deutschen ohne die nach einem Infekt geschonte Denise Herrmann, die bei der WM in Pokljuka mit Hinz, Hettich und Preuß Silber gewonnen hatte, nicht konkurrenzfähig.

Die Männer wollen es am folgenden Tag nach dem WM-Debakel mit Platz sieben in der Besetzung Erik Lesser, Benedikt Doll, Arnd Peiffer und Philipp Nawrath besser machen. Vor allen Lesser (32) steht im Mittelpunkt. Er hatte als Startläufer bei der Weltmeisterschaft in Pokljuka einen Einbruch erlitten, sodass sein Team gleich zu Beginn des Wettkampfes aus dem Rennen war.

Der Weltcup in Tschechien ist derweil nicht ganz unumstritten. Die tschechische Regierung hatte angesichts der weltweit höchsten Sieben-Tage-Inzidenz einen harten Shutdown verhängt, die Bürger dürfen ihren Bezirk seit Montag nur noch in Ausnahmefällen verlassen.

Der Weltverband IBU und der Deutsche Skiverband vertrauen aber auf ihre Hygienekonzepte. Bisher waren alle Corona-Tests bei Sportlern und Betreuern negativ, wie die IBU am Donnerstag mitteilte. Zwei Personen aus dem Organisationsteam sind jedoch positiv. Auch in der kommenden Woche wird in Nove Mesto gelaufen, ehe dann ab 19. März im schwedischen Östersund das Saisonfinale ansteht.

