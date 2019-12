Rose-Lynn träumt von einer Karriere als Country-Sängerin, doch wie soll sie das in Glasgow mit zwei Kindern und einer Vorstrafe mit Knasterfahrung hinkriegen? Da die Kinder gut bei der Mutter (Julie Walters, „Mamma Mia!“) aufgehoben sind, nimmt Rose-Lynn Herz und Gitarre in die Hände und macht sich auf nach Nashville, wo sie mit Glück in einer Bar auftritt, dann entlassen wird und erneut ihr Glück suchen muss.

Das tritt den Gesetzen von Musikfilmen entsprechend natürlich ein. „Wild Rose“ lebt einzig und allein vom Temperament seiner Hauptdarstellerin, die mit Sturkopf und Eigenwilligkeit wenig sympathisch ist, aber „glüht, wenn sie singt“.