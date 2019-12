Von „Black Christmas“ kann man das leider nicht behaupten. Die erst vor wenigen Monaten in Neuseeland hastig heruntergekurbelte Billigproduktion (Regie: Sophia Takal) ist bereits das zweite überflüssige Remake eines Kultgruslers aus den Siebzigern, der jedem echten Weihnachtshorrorfreund dringend ans Herz gelegt sei: In „Black Christmas“ von 1974 wurden Mitglieder einer Studentinnenverbindung (darunter Margot Kidder) in der Adventszeit von einem maskierten Killer gejagt, dessen Identität selbst im Finale nicht preisgegeben wurde.

Echt unheimlich ­– und ein wichtiger Vorläufer von John Carpenters „Halloween“. Das erste Remake von 2006 war dem nicht im Ansatz ebenbürtig, und auch diese Neuversion ist nur ein fader Abklatsch des Originals, obschon sich Imogen Poots („Green Room“), Lily Donoghue („Dirty John“) und Newcomerin Aleyse Shannon als Scream Queens gut ins Zeug legen. In Sachen Täter müht sich der Film um mehr Komplexität – doch gerade das überfrachtet die simple Geschichte und raubt ihr Spannung.