Als Autor „die Bonzen geärgert“

Peter Gülke war einer der bekanntesten Dirigenten der DDR, zugleich aber als Autor und Wissenschaftler dem SED-Regime höchst unbequem. Im Jahr 1983 setzte er sich in den Westen ab, lehrte unter anderem in Bochum und war Generalmusikdirektor in Wuppertal. Heute lebt der 85-Jährige wieder in seiner Heimatstadt Weimar und arbeitet in diesen Tagen als Gastdirigent in Münster.

Guten Tag, Herr Gülke. Der Titel Ihres jüngsten Buches „Mein Weimar“ klingt ja fast wie ein Stoßseufzer, wenn man ihn mit der aktuellen Situation in Thüringen verbindet.

Peter Gülke: Ich könnte meine Landsleute ohrfeigen! In der letzten Phase des Zweiten Weltkrieges habe ich als Junge noch mit Buchenwald-Häftlingen in den Trümmern gearbeitet und hätte nicht gedacht, dass nach dieser Katastrophe die Dummheit wieder so weit gehen könnte. Das ehrlose Verhalten der beteiligten Parteien ist ja unglaublich. Ich hoffe, dass es viele Leute zum Nachdenken bringt, dass sie nicht wieder aus Protest die AfD wählen. Es sind ja nicht 23 Prozent der Thüringer Nazis. Die Parteiführung der AfD mit Björn Höcke stammt aus dem Westen, das darf man nicht vergessen. Aber es entschuldigt meine Landsleute nicht.

Sie beschreiben in ihrem Buch das Weimar, in dem Goethe und Schiller lebten, in dem Liszt wirkte – aber auch die Stadt mit dem Konzentrationslager Buchenwald. Was überwiegt für Sie?

Gülke: Da gibt es nicht das eine Gefühl. Es gibt für mich die Verbindung mit Goethe über seine Frau Christiane Vulpius, von deren Familie ich abstamme. Und die Geschichte zweier Tanten, die im Krieg gestorben sind, und der Großmutter, die es buchstäblich zerrissen hat: Beim Aufräumen in den Trümmern hatte ich ihre Hand in meiner Schaufel! Mit zwei großen Schriftstellern war ich befreundet, Imre Kertész und Jorge Semprún, die im Konzentrationslager waren – sie leben heute nicht mehr. Es bleibt ein gespaltenes Gefühl.

In Weimar haben Sie zwei Diktaturen erleben müssen. Wie war denn Ihre Rolle als „aufmüpfiger“ Dirigent in der DDR, etwa im Vergleich zu Kurt Masur, der in Leipzig zum friedlichen Verlauf der Proteste beigetragen hat?

Gülke: Auch mit Kurt war ich eng befreundet und habe bewundert, wie souverän er mit der gesamten Situation umgegangen ist. Ich selbst bin geprägt von liberalen marxistischen Denkern wie Ernst Bloch, habe mit dem orthodoxen Marxismus immer Schwierigkeiten gehabt. An der Art meiner Formulierungen als Musikwissenschaftler und Autor ist den Mächtigen deutlich geworden, dass ich kein Freund dieser Leute bin.

Wie kann ich mir das konkret vorstellen?

Gülke: Wir haben ja gerade wieder ein Beethoven-Jahr – wie 1970, als ich beim Beethoven-Kongress zwei Vorträge gehalten habe und von Harry Goldschmidt, der obersten Beethoven-Instanz der DDR, vorgeworfen bekam, ich wäre dem Komponisten „mit adornischem Skalpell zu Leibe gerückt“. Das war deutlich. Manche meiner Bücher wurden verboten. Was man im Westen gern vergisst: Es gab immer kleine Widerstandsnester, etwa beim „Radio DDR Kultur“, von dem ich eingeladen wurde, zehn Sendungen über Beethoven zu machen. Gesendet wurden sie alle, aber in Buchform durften die Texte nicht erscheinen. Ein anderes Beispiel: Der Union-Verlag, obwohl im Besitz der Blockpartei CDU, wollte ein Buch von mir herausgeben: „Egal worüber, Hauptsache, es ärgert die Bonzen!“ Ich habe das Mittelalter-Buch „Mönche, Bürger, Minnesänger“ geschrieben, es wurde sehr populär – und es hat die Bonzen geärgert!

Warum denn?

Gülke: Der Vorwurf lautete: „Die Musik des Proletariats kommt nicht vor.“ Im Mittelalter! Was weiß man da vom Proletariat? Die Menschen haben gewiss gesungen, aber davon gibt es doch keine Aufzeichnungen!

Und so bekamen Sie immer mehr Schwierigkeiten und entschlossen sich in heimlicher Absprache mit Ihrer Frau, bei einem Gastdirigat in Hamburg im Westen zu bleiben? Sie schildern sehr bewegend, wie Sie Frau und Tochter zurücklassen mussten.

Gülke: Ja, wir lebten ein Jahr getrennt voneinander, bis meine Familie nachkommen durfte. Meine Frau war ja meinetwegen aus West-Berlin in die DDR gekommen – nicht aus Liebe zur DDR. Sie bekam ebenfalls Schwierigkeiten, hier als Dramaturgin zu arbeiten. Und ich durfte 16 Jahre lang die DDR nicht verlassen, eine Einladung aus Japan beispielsweise kam gar nicht bei mir an. 1982 durfte ich dann mit der Staatskapelle Weimar zu einer Tournee in den Westen reisen: Man war interessiert an den Devisen. Dass sich einige Musiker absetzten, wurde mir angelastet. Ich war mehrmals bei der Stasi „zu Gast“. Umso erstaunter war ich, dass ich für eine Einladung der Hamburgischen Staatsoper ein Visum bekam.

Kontakt zu Golo Berg

Nach der Wende konnten Sie Ihre Heimatstadt wiedersehen, dort leben Sie wieder – und dort hatten Sie auch Kontakt zu Münsters Generalmusikdirektor Golo Berg?

Gülke: Schon seinen Vater kannte ich, der Musikkritiker und Hochschullehrer war. Im Dirigentenforum des Deutschen Musikrats lernte ich Golo Berg als einen der besten Teilnehmer kennen. Wir haben immer Kontakt gehalten, auch wenn das unter Dirigenten nicht so einfach ist. Aber es sind immer sympathische Begegnungen, und vor etwa einem Jahr lud er mich für die Gastkonzerte in Münster ein.

Berg setzt sich ja derzeit sehr stark für das Projekt eines Musik-Campus ein, an dem Sinfonieorchester, Hochschule und Musikschule beteiligt sind. Haben Sie davon gehört?

Gülke: Ja, die Musiker haben mir davon erzählt. Natürlich kenne ich nicht die Details, kann mir aber vorstellen, dass solch eine Zusammenarbeit eine gute Sache ist.

Ihre Konzerte am Dienstag, Mittwoch und Sonntag haben mit dem erwähnten Beethoven-Jahr zu tun ...

Gülke: Zu einem Beethoven-Klavierkonzert sagt man natürlich nicht Nein: Es ist das vierte. Und weil Golo Berg eine romantische Symphonie von mir wollte, kamen wir auf Schumanns Zweite ...

... in der am Ende Beethoven zitiert wird.

Gülke: Wichtig ist mir aber auch das ungewöhnliche Stück am Anfang, die „Musik für Orchester“ von Rudi Stephan – einem hochbegabten jungen Musiker, dessen Stil mit keinem seiner Zeitgenossen zu vergleichen ist, nicht mit Reger, nicht mit Strauss. Er fiel als 28-Jähriger zu Beginn des Ersten Weltkriegs.

Wie auch andere junge Künstler ...

Gülke: Ja, wie August Macke, Franz Marc. Lauter mahnende Beispiele dafür, dass sich dergleichen nicht wiederholt, dass wir nicht wieder, mit den Worten des Historikers Christopher Clark, zu Opfern hochgestellter „Schlafwandler“ werden.

