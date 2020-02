Die Bilder der Vergangenheit

Der alte Mann greift zum Kopfhörer, immer wieder. Dreht die Musik auf, um nicht vom Silvestergeböller an die Bombardierung Dresdens erinnert zu werden. Die Fluchtversuche des Malers, der später ins Rheinland kam, sind ein kleines szenisches Leitmotiv in der Uraufführungsinszenierung von „Mein Vater und seine Schatten“, dem neuen Stück von Martin Heckmanns.

Die biografischen Eckdaten der Titelfigur Michael mögen an Gerhard Richter denken lassen, doch Heckmanns weist schon mit „Mein“ darauf hin, dass tatsächlich der eigene Künstler-Vater und seine Familie hier Modell gestanden haben – auch für eine modellhafte Zeitreise vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis in die Gegenwart. Diese Reise erzählen und spielen drei Kinder und eine ebenfalls schon erwachsene Enkelin dem dementen Michael vor: Münsters Schauspieldirektor Frank Behnke schließt dem gewaltigen Panorama seines Fassbinder-Abends nun im Kleinen Haus ein kurzes Konzentrat an. Getreu seinen Worten im Programmheft, die sich gerade so furchtbar bewahrheitet haben: „Wenn man daran glaubt, dass auf Worte Taten folgen, dann ist es eine bedrohliche Zeit für Deutschland.“

Heckmanns nutzt seine Vaterfigur, die die eigenen Kinder kaum mehr erkennt, weniger für ein Stück über Demenz; er nimmt Mich(a)els Leben als dramaturgische Schnur, an der er die Perlen bundesrepublikanischer Schlüsselmomente aufreiht. Da gibt es etwa die große Szene um die Formulierung des Grundgesetzes, die in einer Predigt auf den Begriff der Würde gipfelt. Ein Ausflug im VW Käfer, der besser in die Schweiz als nach Dachau führt, aber auch die Auseinandersetzung mit dem RAF-Terror und Ulrike Meinhofs fataler Billigung des Schießens und die deutsche Einheit folgen. Parallel und verwoben mit den Ereignissen vollzieht sich die Karriere des Vaters vom stotternden Kriegskind zum erfolgreichen Maler, dessen Bilder sogar die Büroräume eins amerikanischen Rüstungsunternehmens zieren.

Weißer Maler, weiße Wände

Regisseur Frank Behnke hat gemeinsam mit Peter Scior (Bühne) und Ilka Meier (Kostüme) eine spannende Lösung für diese dramatische Konstellation gefunden: Die weiße Kleidung des Vaters korrespondiert mit der Hintergrundfläche und den auf Keilrahmen gespannten, aber nur von der hellen Rückseite zu sehenden Leinwänden – Assoziationsfläche, Leere und Basis für die titelgebenden Schattenspiele zugleich. Im mit schwarz-weißen Farbsprengseln durchsetzten Raum dienen Bücher nicht nur als Lärminstrumente, die den Bombenkrieg wiedergeben, sondern auch als Verweise auf die vielen Zitate, mit denen Heckmanns seinen Text an der historischen Realität festmacht.

Im Strudel der Ereignisse, den Frank Behnkes Inszenierungstempo entfacht, ragen die Schauspieler Daniel Fries und Lea Ostrovskiy heraus, weil er als Sohn in der gespielten Vaterrolle und sie als Enkelin mit skurrilen Dialogen die effektvollesten Szenen haben. Rose Lohmann als Tochter Bettina und und vor allem Jonas Riemer als Sohn mit dem Vornamen des Autors sind die komplexeren Figuren: Sie, etwa als Mutter oder als „Mutter des Grundgesetzes“, redet den Zuhörern nachdrücklich ins Gewissen, und er als Regisseur des familiären Treffens muss sich am stärksten am zuvor dominierenden, jetzt (ver)schwindenden Vater abarbeiten, um dessen Interesse er einst kämpfte. Den porträtiert Hubertus Hartmann als äußerlich zwar agilen, innerlich aber vom Leben ermüdeten Mann, der sich vor den Kindern rechtfertigt.

Den melancholischen, gedankenschweren Momenten lässt Behnke weniger Raum als den historischen Ereignissen – daher wohl auch der Verzicht auf die klassischen Klänge in Vaters Kopfhörer. Im Zeitrahmen einer schulischen Doppelstunde vollzieht sich der Appell ans Publikum, sich der Bilder aus jüngerer Vergangenheit stets bewusst zu sein.

