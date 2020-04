Vorläufig bleibt der Vorhang zu

Die Führungsriege des Theaters Münster gleicht in diesen Tagen eher einem Krisenstab. Auch am Freitagmorgen tagte wieder die „Corona-Runde“, wie Verwaltungsdirektorin Rita Feldmann, bekannt für ihren sympathisch-trockenen Humor, gestern gegenüber unserer Zeitung berichtete. Das Ergebnis der relativ knappen Sitzung stand nach wenigen Minuten schon fest. Nach der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW bleibt das Theater bis zum 3. Mai geschlossen, auch der Probenbetrieb ruht.

„Es ist einfach traurig“, unterstreicht Intendant Dr. Ulrich Peters, der am Telefon zugleich launig einräumt, zurzeit als Gegenmittel gegen Still- und Leerstand eine etwas entspanntere Sitzhaltung am Schreibtisch einzunehmen. „Es nützt ja nichts, wir müssen da durch!“, lautet passend die Devise. Also: Vorausschauend planen und Dinge im Theater regeln, die jetzt machbar sind. Dazu gehören neben programmatischen Fragen für die nächsten Spielzeiten natürlich auch Reparaturen oder Anstriche.

Dass nach dem 3. Mai ein geordneter Übergang in das Spielzeitfinale erfolgt, malen sich weder Intendant Ulrich Peters noch Verwaltungsdirektorin Rita Feldmann in ihren kühnsten Träumen aus. Viel wäre schon gewonnen, soviel klingt jedenfalls durch, wenn am 28. August die neue Saison – auch unter Auflagen – starten könnte.

Produktionen verschoben

Die Produktionen, die jetzt einstudiert sind, so etwa im Schauspiel „Der Prinz von Homburg“ und im Musiktheater „Der Tod in Venedig“, werden übrigens auf die übernächste Saison verschoben, so dass die Saison 2020/21 nach dem Anfang März präsentierten Plan laufen kann. Viel wird in den kommenden Wochen auch davon abhängen, ob etwa der Probenbetrieb im Theater mit den Regeln des Arbeitsschutzes – Maske, Abstand, Hygienemaßnahmen – in Einklang gebracht werden kann. Daran arbeite auch der Bühnenverein mit Hochdruck, heißt es.

Alle, die als Kultur- und Management-Gäste am Theater Münster als Veranstaltungsort hängen, müssen sich in diesen Tagen ebenfalls gedulden. Hans Dieter Weverinck zum Beispiel, der am 1. Mai auf 35 Jahre engagierten Kultur-Managements zurückblicken darf. Mit „Meistern des Wortes“, ambitionierten Wort- und Musikprogrammen sowie in jüngerer Zeit auch mit renommierten Zeugen aus Politik und Zeitgeschichte, die ein großes Publikum ansprechen.

Natürlich gab es in alle den Jahren auch einmal Verschiebungen oder Ausfälle einzelner Veranstaltungen, wenn Krankheit dazwischenkam oder ein Akteur wegen dringender Film- und Fernsehengagements kurzfristig eine Vertragsklausel nutzte und absagte. „Aber so etwas wie in diesem Jahr ist in der ganzen Zeit nicht passiert“, sagt Hans Dieter Weverinck im Gespräch mit unserer Zeitung. „Aber wir müssen jetzt einfach auch gelassen bleiben“, sagt der Münsteraner mit Nachdruck.

Für seine nächsten Programmpunkte mit Philipp Hochmair („Jedermann Reloaded“), dem Grünen-Politiker Robert Habeck und für die szenische Lesung mit Ulrike Kriener und Georg Weber ist er bereits in konkreten Überlegungen für Ausweichtermine im kommenden Winterhalbjahr. Der Rilke-Abend mit Franziska Walser und Edgar Selge wurde bereits im März auf den 18. Juni verlegt. Sollte sich da etwas ändern, gibt es rechtzeitig Informationen dazu. Hans Dieter Weverinck wünscht sich in diesen Tagen wie viele seiner Kolleginnen und Kollegen im Kulturbetrieb vor allem eines: Gelassenheit, Großzügigkeit und kulantes, wertschätzendes Verhalten. Denn die bereits bezahlten Karten verfallen ja nicht, sondern behalten ihre Gültigkeit.

Lösungen geplant

Auch beim Konzertbüro Schoneberg, dessen hochkarätig besetzte Kammerkonzerte in Münsters Großem Haus stattfinden, musste bereits eine Veranstaltung dieses Frühjahrs verschoben werden: Die Lesung mit Musik des Schauspielers Sebastian Koch, ursprünglich für diesen Samstag vorgesehen, soll im Oktober stattfinden, sagt Gerlind Korschildgen, die Leiterin der Klassik-Sparte. Für die weiteren anstehenden Konzerte von Alexej Gerassimez und Daniel Müller-Schott sind ähnliche Lösungen geplant. „Ausfallen wird nichts, aber wir müssen bei der Terminplanung natürlich abwarten, wie sich die Lage entwickelt und wie das Theater disponiert“, erklärt Korschildgen. Ein spezielles Problem bei internationalen Stars hat das Konzertbüro zudem: Künstler, die aus dem Ausland kommen, müssten derzeit natürlich in Quarantäne.

Dankbar ist das Büro Schoneberg, wie alle Mitstreiter seiner Branche, für die Gutscheinregelung, die die Regierung auf den Weg gebracht hat: So sind die Veranstalter von der Furcht befreit, sich durch Rückzahlungen für gebuchte Karten in Existenznot zu bringen: „Um die Liquidität haben wir uns größte Sorgen gemacht“. Nun gilt es abzuwarten, ob und in welchem Rahmen nach dem 31. August wieder Großveranstaltungen stattfinden können und welche Regeln für die beiden Häuser des Theaters Münster gelten werden.