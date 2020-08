„Auch in London tauchte ein Bild auf“

Vier Bilder des westfälischen Malers Peter August Böckstiegel (1889-1951) sind über 80 Jahre nach ihrer Beschlagnahmung durch die Nationalsozialisten wieder aufgetaucht. Das Böckstiegel-Museum in Werther zeigt sie derzeit in der Ausstellung „Dunkle Jahre, voller Farben – Peter August Böckstiegel 1933-1945“. David Riedel, den Leiter des Museums in Werther am Teutoburger Wald, befragten wir im Sommerinterview zu dieser spektakulären Ausstellung, baten um eine Zwischenbilanz und um einen Ausblick auf die Zukunft des jungen Museums.

Zwei Jahre sind ins Land gegangen, wo steht das Böckstiegel-Museum heute?

David Riedel: Zwei Jahre Museum, das ist für das Team des Museums eine schöne Erfolgsgeschichte: In sieben Ausstellungen rund 46 800 Besucher – deutlich mehr, als zuvor erhofft. Es zeigt, dass ein kleines, aber feines Haus abseits der großen Wege der Kunstwelt mit einem qualitätvollen Ausstellungsprogramm und in einer attraktiven Lage Anziehungskraft entwickeln kann.

Wie haben Sie die Corona-Zeit bislang überstanden und wie strukturieren Sie die museale Arbeit in den nächsten Monaten?

Riedel: Nach dem abrupten Ende unserer erfolgreich angelaufenen Käthe-Kollwitz-Ausstellung können wir nun trotz aller Einschränkungen wieder vorsichtig planen. Die ersten Wochen der aktuellen Ausstellung zeigen, dass viele achtsam, aber sehr gerne wieder zu uns kommen. Ich bin besonders dankbar, dass unser großes Team an ehrenamtlich tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiterhin begeistert dabei ist – nur so können wir den Museumsbetrieb aufrechterhalten.

Die aktuelle Ausstellung zeigt vier Bilder, die als verschollen galten. Wie wird sie von den Besuchern, aber auch von Kunsthistorikern wahrgenommen?

Riedel: Unsere Besucherinnen und Besucher möchten verstehen, wie Böckstiegel die Jahre der NS-Diktatur und die Verfemung als „entartet“ überstanden hat, aber sich menschlich und künstlerisch treu blieb. Die Ausstellung erzählt aber viel mehr als Kunstgeschichte. Und ein Museum ist ein politischer Ort: Wir müssen uns unserer Geschichte stellen und sie vermitteln.

Ist es denkbar, dass künftig noch weitere Böckstiegel-Werke aus Privatbesitz auftauchen?

Riedel: Das kommt viel häufiger vor, als man denkt. Nicht immer sind es spektakuläre Funde, wie ein großes „Rosenstillleben“, das über Jahrzehnte unentdeckt blieb, oder nun vier als „entartet“ beschlagnahmte Blätter. Erst letzte Woche ist ein großes Bildnis der Mutter in England und ein neues Stillleben in Sachsen aufgetaucht – das Werkverzeichnis ist noch nicht und wird niemals abgeschlossen.

In welche Richtung werden Sie die nächsten Ausstellungen planen, welche Künstler werden Sie möglicherweise mit Böckstiegel kontrastieren?

Riedel: Ab Februar 2021 zeigen wir Conrad Felixmüller – einen herausragenden Künstler der Moderne und Schwager Böckstiegels. In der Folge wollen wir immer wieder auf die Kunstgeschichte der klassischen Moderne in Westfalen und Dresden blicken. Auch Böckstiegels Kunstsammlung wird Grundlage kommender Ausstellungen sein – mit großartigen Werken von Ernst Barlach, Wilhelm Lehmbruck und seinen Vorbildern der „Brücke“.

Haben Sie eigentlich ein Böckstiegel-Lieblingsbild?

Riedel: Nein. Ich habe aber das große Privileg in einem „lebenden Bild“, der Motivwelt des Künstlers, zu arbeiten: Mein Büro befindet sich im Geburtshaus des Künstlers, mit Blick auf die Felder, Wälder und Wiesen von Arrode.

Warum sollte mindestens jeder Westfale etwas über Böckstiegel wissen?

Riedel: Sein Werk ist soviel mehr als „nur“ ein wichtiger Beitrag zur Kunst der Moderne in Deutschland. Es vermittelt auch Kultur- und Regionalgeschichte, aber auch eine Haltung und Werte – vor allem Kinder und Jugendliche finden so einen Zugang zu den Bildern Böckstiegels.

Das Geburts- und Wohnhaus des Künstlers liegt ja gleich nebenan. Wie wird dieses Haus genutzt?

Riedel: Darin gibt es eine Dauerausstellung mit Böckstiegel-Werken – es wirkt, als hätte er gerade erst die Räume verlassen. Seine Bilder, Skulpturen und Mosaike, von ihm geschaffene Möbel und seine Kunstsammlung – ein echter Kunst-Kosmos. Man kann dieses Haus nur mit einer zuvor gebuchten Führung besichtigen.

Wo in den westfälischen Museen finden wir noch weitere Böckstiegel-Werke, wie sieht es mit einem Gesamtverzeichnis des Künstlers aus?

Riedel: Böckstiegels Schaffen ist durch den sehr aktiven Böckstiegel-Freundeskreis gut erschlossen. Neben vielen Privatsammlern besitzen die Kunsthalle Bielefeld, das LWL-Museum in Münster und Häuser im Ruhrgebiet, aber auch die Nationalgalerie in Berlin Werke. Dort habe ich gerade noch eine Kollegin getroffen um mit ihr das Gemälde „Dorf Jasky“ von 1916 zu untersuchen.

Wie schätzen Sie das Interesse gerade von kulturinteressierten Gästen und Besuchern aus dem Münsterland ein?

Riedel: Sehr hoch! Wir haben viele Besucher, die aus Westfalen und dem Ruhrgebiet kommen – Böckstiegel ist auch dort aus vielen Ausstellungen bekannt, nun können wir zur Wiederbegegnung im neuen Museum nach Arrode einladen, mit mehr Platz für die Kunst und einem tollen Café – dem „Vincent“.

Gibt es Wünsche oder Träume, wie sich das Museum künftig inhaltlich und strukturell weiterentwickeln kann?

Riedel: In dieser schwierigen Zeit sind Wünsche und Träume so eine Sache. Ich bin dankbar, dass die Böckstiegel-Stiftung vom Kreis Gütersloh, der Stadt Werther und dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe sehr unterstützt wird – auch und gerade jetzt. Mit diesen Partnern und einem tollen Team möchte ich das in Werther Erreichte festigen und ausbauen.

