München/Zofingen (dpa) - «Dschungelcamp»-Gewinner Joey Heindle (27) lässt sich zum Feuerwehrmann ausbilden. In der ersten Woche an der Schweizer Feuerwehrakademie in Zofingen erwarte ihn ein intensiver Kurs unter anderem mit Aspekten wie Löschen, Atemschutz, spezielle Chemie und Hilfe bei Unfällen, schrieb der Sänger und frühere «Deutschland sucht den Superstar»-Teilnehmer in den sozialen Netzwerken Facebook und Instagram.

Es gebe nichts Schöneres, als Menschen helfen zu können - «egal in welcher Situation sie stecken». Dazu stellte er ein Foto von sich in Feuerwehrmontur. Der gebürtige Münchner Heindle ist der Liebe wegen in die Schweiz gezogen. Zuvor hatten mehrere Medien über die neue Karriere des Sängers berichtet.

