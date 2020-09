Wutbürger gegen Politprofi

Wer hat die nicht, die Angst, fragt der Politiker am Ende und behält damit zweifellos recht – wie mit so vielen Sätzen, die er in diesen knapp 80 Minuten sagt. Denn sein Kontrahent, ein junger Paketbote, der sich als Wutbürger entpuppt, ist wahrlich zum Fürchten.

Dessen „Furor“, so der Titel des Stücks von Lutz Hübner und Sarah Nemitz, entwickelt sich unmittelbar vor den Augen der Zuschauer, und Regisseurin Alice Asper hat dafür eine Folge von Lichtstimmungen im Kleinen Haus entwickelt, vom hellen Schein der Vernunft bis zur Dunkelheit des dumpfen Hasses. Zunächst hat der Bürgermeisterkandidat Heiko Braubach ja durchaus Erfolg damit, die Altenpflegerin Nele, deren offenbar berauschten Sohn er vor einigen Wochen angefahren und schwer verletzt hat, wohlwollend zu stimmen. Doch dann tritt Neles Neffe Jerome auf den Plan und mutiert innerhalb kürzester Zeit vom freundlichen, Pizza-mümmelnden Schlaks erst zum Erpresser und schließlich zum vermeintlichen Rächer aller gesellschaftlich Benachteiligten. Als seine anfängliche Droh-Taktik, den Ruf des Kandidaten durch Stimmungsmache im Internet zu schädigen, an der überlegenen Routine des Politprofis abprallt, steigert er sich zu Provokation und körperlicher Gewalt.

Die Rollen in diesem recht pädagogisch anmutenden Stück sind klar verteilt: Man muss bei Braubach und seiner Tat nicht einmal an den aktuellen Fall des Grünen-Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann denken, um zu sehen, dass seine Hilfsangebote an die verzweifelte Nele natürlich gut wirken, aber mehr sind als eine bloße PR-Aktion. Oder dass seine Biografie mit Abendschul-Abitur nach der Lehre zwar in Wahlkampfreden gut zu gebrauchen, aber doch echt ist. Gegenspieler Jeroma andererseits hat zwar Recht, wenn er das Elend des bei Subunternehmen ausgebeuteten Arbeiters anprangert, aber keine Berechtigung, daraus eine große Verschwörung von Politik, Justiz und Presse abzuleiten. Die „Pflicht zum Widerstand“, die er für sich in Anspruch nimmt, wird zur bewaffneten Bedrohung eines einzelnen Politikers.

Regisseurin Alice Asper und Ausstatter Bernhard Niechotz streben nach größtmöglicher Wucht dieser Auseinandersetzung und fügen plakativ Projektionen sowie Fessel- und Revolver-Szenen hinzu; als aktuelle ironische Brechung fungieren die Hygienespray-Einsätze auf der Bühne. Unter den Schauspielern hat Ulrike Knobloch die kleinste, in ihrer Bedeutung aber nicht zu unterschätzende Rolle der Nele, die den Politiker beim Wort nimmt und den Neffen resolut zur Ordnung ruft. Paul Maximilian Schulze als Jerome füllt die Extreme der Figur so glaubwürdig wie möglich aus, und Ilja Harjes ist als berufsjugendlicher Politiker mit Lederjacke und Lewe-Brille ein Bürgermeisterkandidat, dem man seine Wählerstimme durchaus anvertrauen könnte.

