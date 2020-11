139 Krippen – und keiner kann hin

Die 80. Krippenausstellung in Telgte – und keiner kann hin. Was macht das mit der Stimmung der Museumsleiterin?

Anja Schöne: Natürlich macht es mich traurig, und ich bin enttäuscht, dass wir die Ausstellung nicht eröffnen können. Gerade für das Jubiläum „80. Krippenausstellung in Telgte“ haben wir uns einiges ausgedacht. Andererseits möchte ich sagen, dass wir unseren Beitrag leisten wollen, um die Pandemie einzudämmen. Da sind wir solidarisch mit anderen Institution wie Theatern und Opernhäusern.

Das Thema für die Krippenausstellung lautete „Das Geheimnis der Heiligen Nacht“. Ist es nun doch eine Krippenausstellung zur Pandemie geworden?

Schöne: Das kann man nicht einfach mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten. Wir geben das Jahresthema für die nächste Ausstellung immer schon anlässlich der Preisverleihung zum Ende der Vorjahres-Krippenausstellung bekannt. Nicht alle setzen das Thema direkt um. Es gibt manche, die sich etwas ganz Konkretes zum Thema ausdenken und politisch-gesellschaftliche Ansätze suchen, und andere, die frei und mit ihrem gewählten Material arbeiten. Aber in diesem Jahr gibt es fast schon erwartungsgemäß auch einige Arbeiten, die sich mit Corona befassen.

Die Krippenausstellung ist nach wie vor das Zugpferd des Museums Religio . . .

Schöne: Mit 12 000 Besuchern ist die Krippenausstellung nach wie vor die Ausstellung, die Jahr für Jahr am besten besucht wird. Das liegt an ihrem Bekanntheitsgrad, aber auch daran, dass die Wintermonate eher „Museumsmonate“ sind, dass es die Advents- und Weihnachtszeit als festen Anlass und dass es Ferien gibt. Auch wenn wir in den Sommermonaten große Ausstellungen haben, die das Thema des religiösen Dialogs in den Vordergrund rücken, werden diese nicht so stark nachgefragt, da in den Sommerferien die Schulklassen als Besuchergruppe fehlen. Wir haben 2019 rund 20 000 Besucher gezählt. Dieses Jahr startete extrem gut, brach aber dann aus den bekannten Gründen total ein.

War der Weg vom Heimathaus Telgte und vom Krippenmuseum hin zum Museum „Religio“ richtig oder doch zu riskant?

Schöne: Ich halte diesen Wechsel für nicht nur richtig, er war sogar zwingend notwendig. Es ist auch richtig gewesen, dass das Museum diesen Wechsel mit einem neuen Namen verbunden hat, um deutlich zu machen, wofür das Museum steht. Der Name hat den Kern des Hauses auf einen Nenner gebracht. Ich glaube, dass es wichtig und gesellschaftlich relevant ist, sich über das Christentum hinaus auch mit anderen Religionen zu befassen, weil wir uns in einer multikulturellen und multireligiösen Gesellschaft befinden. Wenn man über das Wissen über andere Religionen verfügt, hilft das dem Dialog und dem Verständnis. Wir verstehen uns als eine Institution, die dieses Wissen vermitteln kann.

Was kann man als Museumsmensch in diesen Coronazeiten tun?

Schöne: Wir haben extrem umfangreiche Bestände, die in den vergangenen Jahren als Nachlässe und Schenkungen ins Museum gekommen sind. Im ersten Lockdown haben wir zwei Schenkungen und einen Nachlass sortiert, die Spreu vom Weizen getrennt. Zugleich haben wir viel Zeit in die Dokumentation und Inventarisation gesteckt. Damit einhergehend gab es drei Werkverträge mit Masterabsolventen. So konnten zuletzt rund 1400 Objekte inventarisiert werden.

Wo wird das alles aufbewahrt?

Schöne: Wir haben ein Depot im Museum, verfügen jedoch auch über ein großes Außendepot auf einem Bauernhof bei Telgte. Ab 2021 werden wir einen Raum im Zentraldepot des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe in der Speicherstadt in Münster-Coerde anmieten. Dort sollen dann auch die frisch inventarisierten Objekte, die teilweise empfindlich sind, ihren sicheren Platz bekommen.

Können Sie etwas über die Objekte sagen?

Schöne: Es sind Krippensammlungen. Zwei Nachlässe kamen aus Frankfurt und dem Ruhrgebiet. Dann kam noch eine Sammlung eines Afrikamissionar hinzu, der dem Orden der Weißen Väter angehörte und über die Jahre Krippen aus vielen Missionsländern gesammelt hat, die ihm Ordensbrüder auf seine Bitten hin zur Verfügung stellten. 400 Krippen haben wir neu in die Sammlung bekommen. Wir bleiben auch im jetzigen Lockdown weiter dran, das Depot zu pflegen. Auch der Nachlass von Ludwig Bauer (Glasmaler, 1904-1977), der mit dem Künstler Hans Dinnendahl zusammenarbeitete, ist aufzubereiten und zu archivieren. Gleichzeitig wurde die für dieses Jahr geplante Ausstellung „Geld und Glaube“ auf 2021 verschoben. Wir konnten aber den Katalog schon fertigstellen. Schließlich gibt es auch Arbeiten, die durch Corona notwendig sind. Wir rüsten die Audioführung um in eine webbasierte App. So kann man die Inhalte und Bilder einer Ausstellung direkt über das Smartphone ansteuern.

Die Frage aller Fragen in diesem Moment: Wann dürfen wir denn nun die Krippen anschauen?

Schöne: Das ist schwierig zu beantworten. Natürlich hoffe ich auf den 1. Dezember. Aber ich wäre schon froh, wenn wir noch vor Weihnachten eröffnen dürften.

Wäre es eine Option, einen Teil der Ausstellung 2021 zu wiederholen?

Schöne: Wir zeigen in dieser 80. Krippenausstellung 139 Arbeiten. Ich hege die Hoffnung, dass wir bis zum 24. Januar mindestens sechs Ausstellungswochen zusammenbringen. Dann gäbe es noch die Option, eine Woche zu verlängern. Das wäre mein erster Gedanke. Vielleicht wäre es eine Option, ein paar herausragende Arbeiten in der nächsten Krippenausstellung zu zeigen. Aber ich bin mir sicher, dass im neuen Jahr wieder viele Arbeiten für eine komplett neue Ausstellung entstehen, die dann auch gezeigt werden sollten.

Wie sieht es mit der Bereitschaft der Krippenkünstler aus, Jahr für Jahr wieder mitzuwirken?

Schöne: Es gibt einen guten Teil „Wiederholungstäter“, eben auch jene, die seit 20 und mehr Jahren dabei sind, die immer warten und sofort loslegen, wenn die neue Ausschreibung erfolgt. Wir haben zugleich, und das ist erfreulich, kontinuierlich Leute, die neu hinzukommen und dann einige Jahre mitmachen. Wieder andere sind schon mit einer besonderen Idee und einer einzigen Teilnahme zufrieden. Die Ideen gehen jedenfalls nicht aus, und es kommen stets neue dazu. Die bekannten, mittlerweile in die Jahre gekommenen Laienschnitzer, die über Jahrzehnte in ihren Kellern und Werkstuben schnitzten und werkelten, verschwinden mehr und mehr. Neuerdings kommen professionelle Holzbildhauer aus Bayern und Bildende Künstlerinnen und Künstler hinzu. Das gibt der Ausstellung gute neue Impulse.

Hat die Museumsleiterin einen besonderen Wunsch?

Schöne: Das Museum hat sich in den vergangenen Jahren gut entwickelt, zumal im vergangenen Jahr eine Stelle für Museumspädagogik mit 15 Stunden eingerichtet werden konnte und die stellvertretende Museumsleitung von einer halben Stelle auf 30 Stunden aufgestockt wurde. Ich wünsche mir, dass das Team wieder vollständig ist und die neue Kollegin das Museum mit innovativen Ideen bereichert.

Was steht in nächster Zeit im Museum an?

Schöne: 2021 ist die Ausstellung zum „Pessach-Fest“ eingeplant – als Beitrag des überregionalen Programms „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“. Die Präsentation „Geld und Glaube“ wurde von 2020 auf 2021 verschoben. 2022 ist dann die große Schau „Muslime in Deutschland“ vorgesehen.