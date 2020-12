New York (dpa) - Der bisher als Ellen Page (33) bekannte kanadische Schauspielstar will von nun ab mit dem Namen Elliot Page leben. Er sei Transgender und verwende nun männliche Pronomen, teilte Page am Dienstag per Kurznachrichtendienst Twitter mit.

«Ich fühle mich glücklich, dass ich das schreiben kann. Dass ich hier bin. Dass ich an diesem Platz in meinem Leben angekommen bin.» Page, 2007 mit dem Film «Juno» berühmt geworden, ist seit 2018 mit der kanadischen Tänzerin Emma Portner verheiratet.

© dpa-infocom, dpa:201202-99-540920/5