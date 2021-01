Peking (dpa) - Grabfunde in Zentralchina demonstrieren den intensiven kulturellen Austausch mit Persien über die antike Seidenstraße.

Mehrere Figuren und ein weißes Marmorbett mit Stil-Elementen des Buddhismus und persischen Zoroastrismus fanden Archäologen im Bezirk Long'an der Stadt Anyang (Provinz Henan) in einem 1400 Jahre alten Grab aus der Sui-Dynastie (581-618). Wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, sind Bilder des Alltagslebens und religiöse Geschichten in das Bett geschnitzt.

Die Familie, der das Grab gehörte, lebte im mehr als 1000 Kilometer westlich gelegenen Longxi südöstlich von Lanzhou in der Provinz Gansu. Die Region war ein wichtiger Teil des antiken Handelsweges der Seidenstraße und wurde von europäischen sowie west- und zentralasiatischen Kulturen beeinflusst. Die Ausgrabungen begannen im April 2020. Mehr als 120 Gegenstände, darunter auch Steingut und Tonwaren, wurden bereits gefunden, wie die Staatsagentur berichtete.

«Das Bett und Dutzende Bilder mit Bezügen zum Buddhismus und Zoroastrismus sind Beweise für den Austausch zwischen östlichen und westlichen Zivilisationen, was von Bedeutung für das Studium der ethnischen und religiösen Vermischung ist», sagte Kong Deming, Leiter des Instituts für Kulturrelikte und Archäologie von Anyang. Der im 6. Jahrhundert vor Christus in Persien gegründete und bis heute auch in Indien und den USA verbreitete Zoroastrismus (auch Parsismus genannt) geht auf Zoroaster (Zarathustra) zurück.

