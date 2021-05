Pandemie, Internet und Debattenkultur: Der Weg von der Krise zur Aggression

Die Corona-Krise hat viele Menschen aus den gewohnten Gleisen in die digitale Welt getrieben. Fast scheint es, dass Krise und Einsiedelei die Aggressivität in sozialen Netzwerken befördern. Auch der Ton in Debatten und bei Demonstrationen scheint schärfer zu sein.

Dazu befragten wir die münstersche Kommunikationswissenschaftlerin Dr. Lena Frischlich. Sie forscht zum Thema „Demokratische Resilienz in Zeiten von Online-Propaganda, Fake news, ­Fear- und Hate speech“.

Ressourcen ungleich verteilt

Frau Dr. Frischlich, haben Sie den Eindruck, dass wir Deutschen, zumal in der Corona-Krise, stressresilient und krisenfest sind?

Lena Frischlich: In der Psychologie beschreibt Resilienz die Fähigkeit, nach Krisen und Erschütterungen zu dem Zustand des Wohlbefindens vor der Erschütterung zurückzukehren. Auch wenn es in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern sehr viele Ressourcen gibt, die bei der Bewältigung der Corona-Krise helfen, so sind die Ressourcen und die Belastungen doch auch hier sehr ungleich verteilt.

Gehen andere Länder souveräner mit der Krise um?

Frischlich: Als Erfolgsmodell wird oft Neuseeland genannt, weil hier verschiedene Aspekte gut laufen: Die Infektions- und damit auch die Todes- und Trauerzahlen sind anhaltend niedrig, das öffentliche Leben ist fast wieder so wie vor dem Ausbruch der Pandemie, und auch der Wirtschaft und dem gesellschaftlichen Zusammenhalt geht es vergleichsweise gut. Aktuell gibt es aber auch dort Kritik, weil bislang nur sehr wenige Personen eine Impfung erhalten haben. Generell stellt die Pandemie vermutlich die ganze Welt vor neue Herausforderungen.

Wie äußert sich die pandemische Krise in unserem Kommunikationsverhalten, im öffentlichen Ton?

Frischlich: Seit dem Ausbruch der Corona-Krise hat sich das Mediennutzungsverhalten verändert. Das betrifft zum einen die Nachrichtennutzung: Daten des Reuters-Instituts für Journalismusforschung in Oxford zeigen, dass es zu Beginn der Pandemie in vielen Ländern ein gesteigertes Interesse an Nachrichten gab, das aber nicht für alle von Dauer war. Zum anderen verbringen mehr Menschen mehr Zeit mit digitalen Medien: Sei es zu Unterhaltungszwecken, beim Lernen, um Kontakt zu halten, oder auch um sich auszutauschen.

Aggressivität hat viele Gründe

Woher kommt die zunehmende Aggressivität im Netz?

Frischlich: Aggressivität im Netz speist sich aus verschiedenen Kanälen: Neben Eigenschaften der Person und des Mediums spielen auch die Erfahrungen, die man in einer bestimmten Community macht, eine Rolle. Dass wir mehr Aggressivität wahrnehmen, hängt zum einen damit zusammen, dass wir einfach mehr Zeit im Netz verbringen. Zum anderen, das zeigt die sozialpsychologische Forschung, haben wir grade in Zeiten von Unsicherheit und existenziellen Ängsten ein besonders hohes Bedürfnis danach, auf der „richtigen“ Seite zu stehen. Dadurch reagieren wir besonders sensibel und durchaus auch eher mit Sanktionen, wenn andere nicht unserer Meinung sind oder sich anders verhalten, als wir das für richtig halten.

Sind die Kritiker und Pessimisten im Netz und in den Medien eigentlich immer in der Mehrheit? Oder gibt es auch die Optimisten, die Mutmacher?

Frischlich: Die Meinungsäußerung im Netz ist kein Abbild der gesamtgesellschaftlichen Meinung – viele Menschen verfassen nie einen Kommentar unter einem Zeitungsartikel, und oft sind wenige Accounts für einen Großteil der Kommentare und Likes verantwortlich. Emotionale Inhalte lösen zudem besonders viele Reaktionen aus: Wer verärgert ist, reagiert eher als jemand, der einen Artikel oder Post „ganz ok“ fand – auch im Netz. Das heißt aber nicht, dass es immer nur um Wut geht: Auch inspirierende, bewegende Inhalte werden eher geteilt und kommentiert.

Nur noch Klarnamen?

Wäre es ein zielführendes Vorgehen gegen Aggression und Hass, wenn Menschen sich im Netz nur mit Klarnamen äußern dürften?

Frischlich: Es gibt mindestens zwei Gründe, die gegen eine Klarnamenpflicht sprechen: Die Identifizierbarkeit im Netz wäre eine andere als im Alltag. Wir unterhalten uns ja auch nicht im Bus mit Personalausweis auf dem Rücken. Das Missbrauchsrisiko persönlicher Daten wäre online daher unverhältnismäßig hoch und könnte dramatische Konsequenzen haben – etwa im beruflichen Bereich oder bei Gewalt im sozialen Nahraum. Anonymität ist gar nicht unbedingt der ausschlaggebende Faktor: Zwar orientieren wir uns in anonymen Kontexten stärker am Verhalten der anderen, aber es sind eben diese Verhaltensnormen, die entscheidend sind, nicht die Anonymität allein.

Zuletzt haben Jan Josef Liefers und seine Künstlerkolleginnen und -kollegen sich auch in Form von Zynismus mit der Krise und der Not der Kultur öffentlich auseinandergesetzt. War das aus Ihrer Sicht zielführend?

Frischlich: Ohne Glaskugel kann ich gar nicht sagen, was das Ziel der Aktion war; entsprechend schwer ist die Beurteilung, ob und für wen die Aktion zielführend war.

Freie Meinungsäußerung

Sollten sich Künstlerinnen und Künstler generell öffentlich zu politischen und gesellschaftlichen Fragen äußern?

Frischlich: Ich habe ein Problem damit, Menschen vorzuschreiben, wozu sie sich äußern sollen oder dürfen. Das Recht auf Meinungsfreiheit ist im Grundgesetz ja zum Glück klar verbrieft und wird nicht durch die Berufswahl eingeschränkt, sondern findet seine Grenzen nur dort, wo andere Grundrechte verletzt werden. Unabhängig davon, ob ich einzelne Werke oder Personen gelungen finde, halte ich Kunst und die Freiheit von Kulturschaffenden für wichtige Bestandteile einer lebenswerten Gesellschaft.

Trügt der Eindruck, dass unsere politischen Debatten über alle medialen Kanäle und Netzwerke ein souveränes und stringentes Krisenmanagement eher behindern als befördern?

Frischlich: Der Siegeszug digitaler Medien hat die öffentlichen Debatten zweifellos verändert. Nicht zuletzt verändert sich die bisherige Kontrolle über Informationsflüsse etwa durch die Politik. Damit gehen sowohl Chancen als auch Risiken einher. Wie wir damit umgehen, ist sicher eine der spannenden Fragen der kommenden Jahre.

Kürzlich haben Fußballer in Großbritannien zum Boykott sozialer Netzwerke aufgerufen, weil sie sich ständig rassistischen Angriffen ausgesetzt sehen. Was halten Sie davon?

Frischlich: Ich weiß gar nicht, ob ich als Person, die von Rassismus nicht betroffen ist, die richtige bin, um das zu beurteilen. Ein Boykott kann sicher Aufmerksamkeit auf Probleme lenken, und die Entscheidung finde ich menschlich nachvollziehbar. Ist ja nicht so, als hätte man sich als Punchingball beworben, als man den Profivertrag unterschrieben hat. Gleichzeitig heißt Boykott auch, dass bestimmte Stimmen im Diskurs fehlen, und es kann sich auch nicht jede oder jeder leisten, soziale Medien nicht zu nutzen. Wichtig wäre es, das eigentliche Problem von rassistischen Beleidigungen sowohl im Netz als auch jenseits davon anzugehen.

Einfach mal Ruhe im Netz?

Wünschen Sie sich manchmal, dass jemand für zwei Tage einen rostigen Nagel in die Internet-Leitung schlägt, damit einfach mal Ruhe einkehrt?

Frischlich: Nein, eigentlich nicht – ich wünsche mir ja auch nicht, dass in meiner Stadt Plätze komplett gesperrt werden, weil da manche Personen Ärger machen. Der Anteil an aggressiven Inhalten ist, auf das gesamte Netz betrachtet, gar nicht so groß – es gibt ziemlich sicher immer noch mehr Katzenvideos da draußen. Spannender ist doch die Frage: Wie können wir das Netz zu einem Ort machen, an dem wir alle gut und gerne leben? Und wie sieht es eigentlich aus, das gute Leben? Diese Debatten müssen wir als Gesellschaft führen – digital genauso wie analog.