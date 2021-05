Famoser Neustart mit spiritueller Tiefe

„Theater ist der Ort, in dem unsere Seele fliegen lernt und Heimat findet!“ Ein Satz von Tanja Weidner, der Chefdramaturgin des Borchert-Theaters, der am Donnerstagabend zum Neustart des Hauses nach bleiernen Corona-Zeiten im Flechtheim-Speicher geradezu im Raum schwebte. Denn auf dem Programm stand eine ebenso spannende wie unterhaltende, insgesamt stimmige und von etwa 45 Gästen enthusiastisch begrüßte Premiere des Stücks „Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran“ aus der Feder von Éric-Emmanuel Schmitt. Den Stoff über den weisen Muslim und Ladenbesitzer und den jüdischen Jungen, die sich vertrauensvoll näher kommen und ihr Leben miteinander besprechen, kennen Kulturfreunde aus der Verfilmung mit Omar Sharif in der Titelrolle.

Im Theaterstück nun ist die Geschichte auf den Jungen Momo konzentriert, der eigentlich Moses heißt und seine Erlebnisse mit dem freundlichen alten Nachbarn wie in einem Tagebuch aufblättert. Johannes Langer (30) liefert hier ein famoses Solo und zugleich 80 Minuten makelloser Sprechkultur.

Für das Szenario hat Bühnenbildnerin Annette Wolf einen kleinen Aluminium-Container geschaffen, der mit seiner Jalousie sowohl wie ein Vorstadtladen, aber auch wie eine Garage oder ein Container aussieht. Dies ist die Heimstadt des Monsieur Ibrahim, der freilich nur in der Erzählung des jungen Momo an feiner Kontur gewinnt. Die Kunstfertigkeit Johannes Langers besteht eben darin, alle Figuren des Stückes mit je eigener Stimmfärbung auszustatten. Sein eigener Vater, Überlebender des Holocaust, klingt desillusioniert und lebensmüde, die eigene Mutter, die ihn verließ, schüchtern und schuldbeladen. Momo selbst ist ein wacher Junge, der seine eigene Familiengeschichte nicht versteht und sich nach Anerkennung sehnt. Dem Ibrahim verleiht Langer die Stimme des in die Jahre gekommenen weisen und spirituell geerdeten Sufisten, der das Leben kennt, die Liebe predigt und den Jungen wie ein guter Vater annimmt.

Tanja Weidner führt den Hauptdarsteller zusammen mit Ausstatterin Annette Wolf zielgenau durch „Dialoge“ und Stimmungen, zwischendurch schiebt „Momo“ den Container-Laden, dessen Hinterwand wie ein interreligiöser Altar angelegt ist, zur Seite und erlebt filmisch eingeblendete Ausflüge durch Paris und die Reise in die Heimat des väterlichen Freundes.

Ein Stück, das an diesem Abend, am 100. Geburtstag Wolfgang Borcherts, nicht nur frische kulturelle Lebensfreude im Theater weckt, sondern in unfriedlichen Zeiten dazu ermahnt, das Humane und den Frieden unter den abrahamitischen Religionen neu zu suchen.