Die großen deutschen Weinführer im Test

Ein Frühsommersamstag im heimischen Garten: Da fragt sich der Weinfreund, welchen Mosel-Riesling er aus dem Keller in den Kühlschrank heraufholen soll, um ihn später auf der Terrasse zu genießen. Ein Großes Gewächs vom berühmten Dr. Loosen, etwas Wuchtiges von der kecken Sybille Kunz oder lieber den Feinherben von Günther Jauch? In solchen Situationen konsultiert man gerne einen Weinführer wie den jüngst erschienenen, im Lexikon-Format daherkommenden „Eichelmann“, von dem die Buchhändlerin beim Kassieren der 35 Euro staunend feststellte: „Fast tausend deutsche Weingüter? Üppig!“

Das Ergebnis ist nicht ganz so üppig: Keines der erwähnten Weingüter ist in dem gelben Wälzer vertreten. Kann vorkommen, denkt der Konsument, Vollständigkeit wird ja nicht behauptet, auch wenn der Titel „Deutschlands Weine“ sehr danach klingt. Dann also ein Van Volxem oder etwas vom Mosel-Schweizer Vollenweider? Doch auch die finden hier nicht statt.

„Wein-Bibel“ von Gault Millau ohne Gesamtüberblick

Bis ins Jahr 2020 hätte man sich an eine andere „Wein-Bibel“ gewandt, den legendären Gault Millau. Dort fanden sich die ge­nannten Güter – doch wer nach Neuigkeiten aus dem aktuellen Jahr sucht, muss sich gedulden: Der Verlag Burda hat die Publikation neu aufgestellt und in ­regionale Teilbände untergliedert, von denen erst zwei erschienen sind. Die haben zwar mit jeweils rund 17 Euro einen vergleichsweise schmalen Preis und erfreuen jene Konsumenten, die nur an einer bestimmten Region interessiert sind. Wer hingegen einen Gesamtüberblick haben möchte, müsste viel Geld ausgeben – das vielleicht besser in die ein oder andere Flasche Wein investiert wäre, vielleicht gar in ein „Großes ­Gewächs“.

Preissieger Falstaff-Weinguide

Unter Kosten-Gesichtspunkten ist der Falstaff-Weinguide unschlagbar: Für 20 Euro liefert der Autor Ulrich Sautter eine Weinreise durch ganz Deutschland und dazu touristische Tipps und Rand-Infos. Klar ist aber auch, dass er mit begrenztem Umfang und vielen Illustrationen nur eine Auswahl bieten kann, sich also vom Konzept enzyklopädischer Schwarten unterscheidet.

„Eichelmann“ und Vinum mit App

Als einziges Pendant zum „Eichelmann“ bleibt damit der rote Vinum-Weinguide. Er ist durch Herausgeber Joel B. Payne eine Art Abkömmling des früher von ihm und Armin Diehl herausgegebenen „Gault Millau“, kostet auch 35 Euro, verspricht 1000 Weingüter im Test und hat wie Eichelmann eine App im Schlepptau, die das Nachschauen beim Weinkauf erleichtert.

Und wie lesen sich die Bewertungen im Vergleich, wie steht es um die Lücken? Führt man sich etwa die ­Mosel-Stars Markus Molitor und Thomas Haag (Schloss Lieser) zu Gemüte, so entdeckt man zwar abweichende Schwerpunkte in der Beschreibung, aber keine großen Kontraste in der Bewertung, die nach verbreitetem 100-Punkte-Schema vorgenommen wird. So würdigen beide Bücher Haags preiswertes „Kabinettstück“, aber auch die vielfältige Kollektion von Molitor – interessanterweise hier mit einer abweichenden Auswahl von rund 30 Weinen. Anders beim Seitenblick auf einen anderen deutschen Riesling-Star, den Rheingau-Winzer Wilhelm Weil: Bei Eichelmann umschwärmt, bei Vinum eher kritisch (auf hohem Niveau) beäugt, was sich in der Punktevergabe niederschlägt.

Welche Weine in den Weinführer kommen

Die erwähnten Lücken bei Eichelmann werden von Vinum geschlossen (während sich gewiss andere auftun). Zwar gibt Gerhard Eichelmann in seinem Buch die Kriterien für seine Auswahl nicht preis, verrät aber auf Nachfrage, dass sein Team auf die Proben angewiesen sei, die die Weingüter schicken. Aus dem Werbespruch des Konkurrenten Vinum wiederum, dass man „keine Teilnahmegebühr“ erhebe, lassen sich Rückschlüsse ziehen: Auch in der Berichterstattung über frühere Jahrgänge des Gault Millau war schon davon die Rede, dass bei vielen Weinführern mit jedem eingereichten Wein ein kleiner dreistelliger Betrag fällig sei, den der Winzer zahlen müsse.