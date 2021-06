Köln (dpa) - Gerade haben sie geheiratet, jetzt haben die Sängerin Sarah Engels (28) und der Fußballer Julian Engels (ehemals Büscher, 28) verkündet, dass sie Nachwuchs erwarten.

«Die letzten Monate schon hüten wir ein ganz besonderes Geheimnis in meinem Bauch», schrieb Engels am Sonntag bei Instagram. «Wir sind so unendlich glücklich und dankbar, so dass wir dieses Glück nun mit euch teilen möchten.» Es sei ein unbeschreibliches Gefühl, «das schönste Geschenk auf Erden» in sich zu tragen.

In dem Filmclip sind romantische Bilder von der Hochzeit unter freiem Himmel zu sehen. Das Paar macht sich darin eine Liebeserklärung und träumt davon, im Alter zusammen auf einer Bank in Portugal zu sitzen. «Dieses Video rührt uns jedes Mal wieder zu Tränen, weil dieser Tag zeigt einfach genau, wer und was wir sind», schreibt Engels dazu. In ihrer Instagram-Story teilte sie Fotos vom positiven Schwangerschaftstest und sich im Bikini - ihr Kommentar: «ich bin die letzte Woche gefühlt explodiert». Sie sei glücklich, es nun nicht mehr verstecken zu müssen.

Engels war 2013 bis 2019 mit dem Sänger Pietro Lombardi verheiratet, die beiden haben einen gemeinsamen Sohn, Alessio. Sie hatten sich bei «Deutschland sucht den Superstar» kennengelernt.

