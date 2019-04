München (dpa) - In Frankreich fängt die Zivilisation mit dem Essen an. Jedenfalls ist gutes Essen wohl in keinem anderen Land der Welt so elementar - und das quer durch alle sozialen Schichten und Regionen.

In seinem Buch «Vive la cuisine» blickt der Gastronomiekenner Peter Peter auf 2000 Jahre «Kulturgeschichte der französischen Küche» zurück - angefangen bei den gallischen Genießern bis zu den zeitgenössischen Küchengöttern. Wir erfahren etwas über die mittelalterliche Kost der Kreuzfahrer und Klöster, die Kreation des Menus als großer Kochkunst am Hofe des Sonnenkönigs oder über die Eröffnung der ersten Restaurants im 18. Jahrhundert.

Dieses Buch für Freunde der Gastronomie enthält nicht nur viele köstlich aussehende Illustrationen, sondern auch 30 Rezepte vergangener Jahrhunderte und ein Glossar. Eine Zeittafel bietet wichtige Informationen wie diese: «1637 - Kardinal Richelieu befielt, Messer stumpf schneiden zu lassen, da er sich vor einem Gast ekelt, der mit der Spitze in den Zähnen popelt.»

- Peter Peter: Vive la cuisine. Kulturgeschichte der französischen Küche, C.H. Beck Verlag, München, 237 Seiten, 22,00 Euro, ISBN 978-3-406-72624-8.