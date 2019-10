Wein, Mord und Gesang in Henns «Vino Furioso»

Berlin (dpa) – Wenn ein Weinjournalist wie Carsten Sebastian Henn Krimis schreibt, in denen ein Sternekoch als Hobbydetektiv agiert, dann ist klar, dass das leibliche Wohl eine wichtige Rolle spielt. So auch in «Vino Furioso», der neuesten Folge der Reihe um den Sternekoch Julius Eichendorff.