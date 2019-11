Fit statt fat: «Das Zeitalter der Fitness»

Frankfurt am Main (dpa) - Fitness gehört heute zum Lifestyle. Millionen schwitzen regelmäßig in Fitnessstudios oder kontrollieren mit Self-Tracking ihre Leistungsfähigkeit. Fettleibigkeit und Unsportlichkeit gelten als Ausdruck eines verantwortungslosen, schlaffen Lebensstils. Der Historiker Jürgen Martschukat ergründet in seinem Buch «Das Zeitalter der Fitness» den Ursprung des Fitness-Kults und was dieser über unsere Gesellschaft verrät.

Von dpa