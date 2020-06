Die deutsche Autorin und Historikerin Friederike Hausmann wurde als «große Vermittlerin des italienischen Sachbuchs» für ihr Lebenswerk gewürdigt. Beide Preise sind mit je 10 000 Euro dotiert.

Die Auszeichnung wird alle zwei Jahre abwechselnd in Rom und Berlin von der Staatsministerin für Kultur und Medien und dem italienischen Kulturministerium vergeben. Am Dienstag sollte es eine Preisverleihung mit Online-Übertragung aus der italienischen Botschaft in Berlin geben. Dazu waren neben Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) als Redner die Schriftsteller Ingo Schulze und Claudio Magris angekündigt.

