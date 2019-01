Stresow und Schrader in «Wer hat Angst vor Virginia Woolf?»

Neuinszenierung in Hamburg

Es wird gekeift, gespukt und geschlagen: In der Neuinszenierung von «Wer hat Angst vor Virginia Woolf?» gehen die Schauspieler in Hamburg an ihre körperlichen Grenzen, um die Abgründe zwischenmenschlicher Beziehungen greifbar zu machen.