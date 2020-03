Parker und Broderick wieder als Paar auf der Bühne

New York (dpa) - In den vergangenen fast 25 Jahren haben Sarah Jessica Parker (54) und Matthew Broderick (57) sich verlobt, geheiratet und drei Kinder bekommen. Außerdem haben die beiden Schauspieler für Film und Fernsehen gedreht, auf Theaterbühnen gestanden und Nominierungen und Auszeichnungen eingesammelt.

Stets jeder für sich - bis jetzt. Am 13. März feiert das berühmte Paar mit dem Stück «Plaza Suite» Premiere am Broadway in New York und spielt dabei zum ersten Mal seit fast einem Vierteljahrhundert wieder gemeinsam.

Zuletzt standen die beiden 1996 in dem Broadway-Musical «How to Succeed in Business Without Really Trying» gemeinsam auf der Bühne, damals war die Beziehung noch ganz frisch. Danach wurde Parker zum Star der Serie «Sex and the City». Broderick, der 1986 mit seiner Hauptrolle in der Komödie «Ferris macht blau» berühmt wurde, hatte vor allem kleinere Rollen in Film- und Fernsehproduktionen und spielte viel am Theater.

In «Plaza Suite» spielt das Paar, das sein Privatleben normalerweise weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückhält, nun bis Mitte Juli achtmal die Woche gleich drei Paare: Eins, dessen Beziehung am 23. Hochzeitstag durch eine Affäre ins Wanken gebracht wird, eins, das eine Affäre miteinander hat, und eins, das am Tag der Hochzeit der Tochter mit Konflikten zu kämpfen hat.

Das Stück stammt vom US-Dramatiker Neil Simon (1927-2018), wurde 1968 uraufgeführt und 1971 unter anderem mit Walter Matthau verfilmt und für mehrere Preise nominiert. In Deutschland kam der Film unter dem Titel «Hotelgeflüster» in die Kinos.

Sie seien in den vergangenen Jahren oft gemeinsam angefragt worden, sagte Parker dem «Wall Street Journal». «Aber wir haben das noch nicht einmal diskutiert. Ich kenne mindestens tausend Menschen besser als Schauspieler als Matthew. Ich weiß, wie er arbeitet - aber vor der Kamera kenne ich Chris Noth besser.» Noth war «Mr. Big», Parkers große Liebe in «Sex and the City». Auch Broderick wurden zahlreiche Rollen als Partner von Parker in der Erfolgsserie angeboten, er lehnte sie alle ab.

Auch aus privaten Gründen hätten sie gemeinsamen Projekten in den vergangenen fast 25 Jahren nie zugestimmt, sagte Parker. «Warum sollten wir das machen? Wir waren beide glücklich damit, in unseren separaten professionellen Leben zu arbeiten. Und wir haben Kinder. Es gibt Diskussionen darüber, wer wann zu Hause ist.»

Nun aber ist der gemeinsame Sohn 17 Jahre alt, die Zwillingstöchter zehn. Das «Plaza Suite»-Projekt ergab sich aus einer gemeinsamen Lesung des Schauspieler-Paares, ein erster Testlauf in Boston erntete positive Reaktionen. Jetzt wird das Paar wohl sogar seinen Hochzeitstag gemeinsam auf der Bühne verbringen. «Das ist uns erst vor kurzem aufgefallen», sagte Parker der «New York Times». «Und jetzt, wo wir darauf aufmerksam gemacht wurden, ist es noch mehr: Oh, Gott! Die Menschen werden denken, dass wir unsere Privatsachen in der Öffentlichkeit austragen, was wirklich nicht unser Interesse ist.»

Ein gemeinsames Bühnen-Glücksritual haben Parker und Broderick schon entwickelt: Beide haben jeweils ihre eigene Garderobe, Parker schaut aber, bevor sich der Vorhang hebt, noch einmal bei ihrem Mann vorbei. «Du sagst: 'Hab eine gute Vorführung'», erzählt Broderick. «Und dann küssen wir uns.»